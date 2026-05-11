Εντυπωσιακή αύξηση στα δηλωθέντα οικονομικά μεγέθη καταγράφεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για την ευρωβουλευτή και πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με τα εισοδήματα και τις καταθέσεις να παρουσιάζουν πολλαπλάσια μεγέθη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το συνολικό εισόδημα ανέρχεται σε 82.496,89 ευρώ, με τη βασική πηγή να προέρχεται από τη δραστηριότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, 59.370,69 ευρώ αφορούν μισθούς και αποζημιώσεις από το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ επιπλέον 18.900,89 ευρώ προκύπτουν από μισθωτές υπηρεσίες. Συμπληρωματικά, 4.225,31 ευρώ δηλώνονται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημαντική είναι και η μεταβολή στις τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σε 86.294,46 ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι κατανεμημένα σε τέσσερις λογαριασμούς: δύο στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος (29.259,31 και 56.261,29 ευρώ αντίστοιχα), ένας στην Εθνική Τράπεζα με 773,86 ευρώ και ένας στην Optima Bank με μηδενικό υπόλοιπο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο των καταθέσεων προέρχεται από εισοδήματα της ίδιας χρονιάς, σε αντίθεση με την προηγούμενη δήλωση, όπου υπήρχαν μόλις 4.760,15 ευρώ σε έναν λογαριασμό.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια εφάπαξ της Εθνικής Τράπεζας, αποτιμώμενα σε 172,76 ευρώ το καθένα, καθώς και ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 1.498 κυβικών εκατοστών, με πρώτη κυκλοφορία το 2007 και αγορά το 2018 έναντι 3.995 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η κ. Λατινοπούλου ενίσχυσε όμως και την ακίνητη περιουσία της, αποκτώντας διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας κατασκευής 1961 στη Θεσσαλονίκη. Το ακίνητο περιήλθε στην κατοχή της μέσω γονικής παροχής, χωρίς καταβολή τιμήματος. Σημειώνεται ότι στη δήλωση δεν καταγράφονται δανειακές υποχρεώσεις.

