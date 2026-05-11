Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας για την επιχείρηση επαναπατρισμού του 70χρονου Έλληνα επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου έχει καταγραφεί κρούσμα χανταϊού.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, διευκρίνισε αρχικά πως ο 70χρονος δεν νοσεί από χανταϊό, αλλά έχει απλώς εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, καθώς θεωρείται επαφή υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων.

Όπως σημείωσε, η πλειονότητα των επιβατών του πλοίου είναι απολύτως υγιείς και δεν έχουν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα, τονίζοντας ότι «έτσι ακριβώς είναι και ο Έλληνας συμπολίτης μας. Δεν είχε ούτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε αισθάνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Σε καραντίνα 45 ημερών ο 70χρονος

Αναφερόμενος στη διαδικασία καραντίνας, εξήγησε ότι αποφασίστηκε να ληφθούν αυστηρά προληπτικά μέτρα διάρκειας 45 ημερών, που αντιστοιχούν στον χρόνο επώασης της νόσου, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα μετάδοσης.

«Επειδή η κοινωνία πήρε ένα “μάθημα” από τον κορονοϊό και παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα του χανταϊού, προκειμένου να φύγει η οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα κάποιος για όλον τον χρόνο επώασης της νόσου, δηλαδή 45 ημέρες, ώστε ακόμη και αν αναπτύξει την νόσο -κάτι που είναι πολύ μικρής πιθανότητας- να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας, στον ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης».

«Τα πρώτα κρούσματα, δεν μεταδόθηκαν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά επειδή τα άτομα που κόλλησαν πήγαν σε μία χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανώς εκτέθηκαν σε περιττώματα τρωκτικών, τα οποία ήταν μολυσμένα».

«Πρόκειται για ιό γνωστό εδώ και δεκαετίες»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε ότι ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, σημειώνοντας πως η μετάδοση απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή, ενώ σε τυχαία ή σύντομη επαφή ο κίνδυνος θεωρείται πρακτικά μηδενικός.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προέλευση της λοίμωξης, εξηγώντας ότι πρόκειται για ιό γνωστό εδώ και δεκαετίες, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζεται με επαφή με μολυσμένα περιττώματα τρωκτικών.

Τέλος, επεσήμανε ότι ο Έλληνας επιβάτης νοσηλεύεται σε μονάδα αρνητικής πίεσης, ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που αποτρέπει τη διασπορά πιθανών σταγονιδίων, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει ειδική φαρμακευτική αγωγή για τον χανταϊό, με την αντιμετώπιση να βασίζεται κυρίως στην υποστηρικτική θεραπεία και την άμυνα του οργανισμού.