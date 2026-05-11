Η Γιουβέντους ετοιμάζεται για καθοριστικές επαφές με την πλευρά του Ντούσαν Βλάχοβιτς, καθώς το μέλλον του Σέρβου επιθετικού παραμένει ανοιχτό ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «μπιανκονέρι» αναμένεται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες με τον πατέρα και εκπρόσωπό του, Μίλος Βλάχοβιτς, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους με νέο, βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο. Η επιστροφή του Βλάχοβιτς μετά τον τραυματισμό του έχει αλλάξει τα δεδομένα στο Τορίνο.

Με γκολ απέναντι σε Βερόνα και Λέτσε, ο Σέρβος φορ υπενθύμισε την αξία του και έδειξε ξανά πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει για τη Γιουβέντους στο τελικό κομμάτι της σεζόν. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θεωρεί τον 26χρονο επιθετικό βασικό κομμάτι του νέου αγωνιστικού πρότζεκτ και πιέζει τη διοίκηση να διατηρήσει τον παίκτη στο ρόστερ.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Η οικογένεια Βλάχοβιτς εμφανίζεται διατεθειμένη να περιμένει τις εξελίξεις της αγοράς, εκτιμώντας ότι το καλοκαίρι μπορεί να προκύψουν προτάσεις από άλλους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, στη Γιουβέντους υπάρχει προβληματισμός γύρω από τις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή, καθώς η διοίκηση δεν επιθυμεί να ξεπεράσει συγκεκριμένα όρια στο μισθολογικό πλαίσιο.

Ο Τζον Έλκαν παρακολουθεί προσωπικά την υπόθεση και έχει δώσει εντολή να εξαντληθούν τα περιθώρια για συμφωνία. Η πρόταση που εξετάζεται αφορά συμβόλαιο μικρότερης διάρκειας, το οποίο θα επιτρέψει τόσο στον παίκτη όσο και στον σύλλογο να διατηρήσουν μεγαλύτερη ευελιξία για το μέλλον.

Το προσεχές ραντεβού δεν αναμένεται απαραίτητα να οδηγήσει σε οριστική συμφωνία, όμως θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια της υπόθεσης, καθώς η Γιουβέντους καλείται σύντομα να ξεκαθαρίσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.