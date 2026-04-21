Μετά την είδηση ότι ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της Apple, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ηγεσία της εταιρείας, τα βλέμματα στρέφονται στον άνθρωπο που καλείται να αναλάβει τα ηνία.

«Ο Τζον Τέρνους έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής, του οποίου οι συνεισφορές στην Apple επί 25 χρόνια είναι ήδη αμέτρητες και, χωρίς αμφιβολία, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την εταιρεία στο μέλλον. Δεν θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τον χαρακτήρα του και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του σε αυτή τη μετάβαση, καθώς και στον νέο μου ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος», δήλωσε ο Τιμ Κουκ, επαινώντας τον διάδοχό του.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο Τέρνους είπε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να συνεχίσω την αποστολή της Apple. Έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα μου στην εταιρεία, είχα την τύχη να εργαστώ υπό τον Στιβ Τζομπς και να έχω τον Τιμ Κουκ ως μέντορα. Ήταν προνόμιο να συμβάλω στη διαμόρφωση προϊόντων και εμπειριών που έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας. Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για όσα μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και χαίρομαι που γνωρίζω ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι στον κόσμο βρίσκονται εδώ, στην Apple, αποφασισμένοι να αποτελέσουν μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον καθένα μας. Αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο με ταπεινότητα και δεσμεύομαι να ηγηθώ με τις αξίες και το όραμα που χαρακτηρίζουν αυτή την ξεχωριστή εταιρεία εδώ και μισό αιώνα».

Ο Τέρνους, με καταγωγή από την Καλιφόρνια, απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, όπου ήταν και μέλος της πανεπιστημιακής ομάδας κολύμβησης, σημειώνοντας αρκετές διακρίσεις. Μετά την αποφοίτησή του το 1997, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη Virtual Research Systems, μια νεοφυή επιχείρηση στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας.

Εντάχθηκε στην Apple το 2001 και ανέλαβε τον ρόλο του αντιπροέδρου Hardware Engineering το 2013, ενώ το 2021 τέθηκε επικεφαλής του τομέα, με ευθύνη για τα φυσικά εξαρτήματα που συνθέτουν τα προϊόντα της εταιρείας. Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων του συγκαταλέγεται η ανάπτυξη και κυκλοφορία των ιδιόκτητων επεξεργαστών της Apple για τη σειρά υπολογιστών Mac, εξέλιξη που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων.

Νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν υπό την ηγεσία του στον τομέα hardware περιλαμβάνουν το Apple Watch και τη σειρά ακουστικών AirPods, τα οποία εξελίχθηκαν σε βασικούς πυλώνες εσόδων για την Apple, καθώς και το headset Vision Pro, το οποίο δεν γνώρισε αντίστοιχη εμπορική επιτυχία.

Η The Wall Street Journal περιγράφει τον Τέρνους ως «έναν προσιτό μηχανολόγο μηχανικό», με στιλ διοίκησης πιο κοντά στον ήρεμο Κουκ παρά στον εμπνευσμένο αλλά ευμετάβλητο, Στιβ Τζομπς. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Τζόνι Σρούτζι, ο οποίος προηγουμένως κατείχε τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware στην Apple.

Ο Κουκ, που εντάχθηκε στην Apple το 1998 και διαδέχθηκε τον Τζομπς στη θέση του CEO το 2011, φέρεται να σχεδίαζε τη διαδοχή του εδώ και περίπου έναν χρόνο, αφού είχε ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα στελέχη ότι επιθυμεί να μειώσει τον φόρτο εργασίας του. Όπως ανέφερε ο Guardian, επικαλούμενος τους New York Times, ο Τέρνους θεωρούνταν εδώ και καιρό το επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή.

Παρότι ο Τέρνους αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια πορεία με εκείνη του Κουκ, οδηγώντας την Apple σε οικονομική επιτυχία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις να καλύψει το χαμένο έδαφος της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου υστερεί σε σχέση με άλλες εταιρείες της Silicon Valley, παρά την κυριαρχία της στο hardware. Θα κληθεί επίσης να διαχειριστεί την ανανέωση του ψηφιακού βοηθού Siri, καθώς και την απουσία ισχυρών, αναγνωρίσιμων καταναλωτικών προϊόντων AI.