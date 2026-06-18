Με τον γνώριμο, εκρηκτικό του τρόπο επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδεία του στην Ευρώπη, όπου υπέγραψε ένα ιστορικό Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ιράν, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηριστικό μαύρο μαρκαδόρο του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, όμως ο Τραμπ δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω, περνώντας αμέσως στην αντεπίθεση, με βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον και των εσωκομματικών επικριτών του.



Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ανόητους» όσους τον κατηγορούν ότι φάνηκε μαλακός απέναντι στην Τεχεράνη, αφορίζοντάς τους ως «ζηλιάρηδες, κακούς ή απλά χαζούς».



Για να στηρίξει τα επιχειρήματά του, έδειξε με νόημα τις αγορές, σημειώνοντας ότι η Wall Street κατέγραψε ιστορικό υψηλό αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, ενώ η τιμή του πετρελαίου έκανε βουτιά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάρτιο.



Παρά τις κυβερνητικές ιαχές θριάμβου, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές εξέφρασαν δημόσια την οργή τους, με τον γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι να δηλώνει δεικτικά ότι «ο Ρόναλντ Ρέιγκαν θα στριφογυρίζει στον τάφο του» λόγω των υπερβολικών παραχωρήσεων προς το Ιράν.

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Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ σήκωσε το γάντι και για την εγχώρια κριτική που δέχεται σχετικά με το αστρονομικό κόστος της νέας αίθουσας χορού (ballroom) του Λευκού Οίκου, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδέχεται να αγγίξει τα 600 εκατομμύρια δολάρια.



Ο πρόεδρος υπεραμύνθηκε του έργου, τονίζοντας ότι προχωράει «εντός χρονοδιαγράμματος και κάτω από τον προϋπολογισμό», σε αντίθεση, όπως είπε, με τις αστοχίες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το έργο είναι υψίστης εθνικής ασφάλειας, καθώς περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο DronePort (λιμένα drones) και πολλές άλλες στρατιωτικές υποδομές.



Το πρόγραμμα της Πέμπτης για τον Τραμπ περιλαμβάνει κρίσιμες ενημερώσεις από το επιτελείο του, αλλά και μια συγκινητική τελετή παρασημοφόρησης, καθώς θα απονείμει το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου στον βετεράνο του Βιετνάμ, Τζέιμς Κέιπερς, σύμφωνα με την New York Post.