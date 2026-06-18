Στόχοι που είχαν τεθεί πριν την έναρξη του πολέμου έχουν ξεχαστεί, η ιρανική ισχύς έχει ενισχυθεί, το κόστος του πολέμου είναι τεράστιο και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ακόμη ασαφείς: πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν τις «παραχωρήσεις» του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν και αυτό που θεωρούν ανακρίβειες αναφορικά με το πραγματικό εύρος της συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Όμως η είδηση στις ΗΠΑ έγινε δεκτή με «βροχή» επικρίσεων, ακόμη και από μέσα που συνήθως στηρίζουν τον Τραμπ.

Το Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά ο Ρεπουμπλικάνος, δεν μάσησε τα λόγια του. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε όσους «υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο συμφωνίας προσφέρει στο Ιράν τεράστια οικονομικά οφέλη, χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση των πυρηνικών του υποδομών».

«Αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία, επικριτές της υποστηρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν προς το Ιράν υπερβαίνουν κατά πολύ τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν ως αντάλλαγμα», μετέδωσε το Fox.

«Ο Λευκός Οίκος αποδέχθηκε αυτή την παράταση της εκεχειρίας, η οποία δεν ικανοποιούσε κανέναν από τους στόχους του πριν τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα έκανε τεράστιες οικονομικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη», σχολίασε από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο MS Now (πρώην MSNBC) που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα.

«Τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να υποστηρίξει το αντίθετο. Με απλά λόγια, ο Τραμπ ξεγελάστηκε από τους Ιρανούς και κανείς δεν πείθεται από το εναλλακτικό του αφήγημα», πρόσθεσε.

Η συμφωνία αποτελεί «το μεγαλύτερο στοίχημα της εξωτερικής πολιτικής της δεύτερης θητείας του προέδρου», εκτίμησε η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ «θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αντίδραση των γερακιών (…) , που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει».

Εξάλλου η εξ αποστάσεως υπογραφή της συμφωνίας στις Βερσαλλίες παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν βρήκε τους πάντες σύμφωνους, καθώς, όπως σημείωσε η οικονομική εφημερίδα, προκάλεσε «σύγχυση αναφορικά με μια τελετή υπογραφής που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα».

«Αποδυναμωμένο μήνυμα»

Όσο για την Ισλαμική Δημοκρατία βγαίνει αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση, όμως το κείμενο που υπεγράφη «δεν μοιάζει σε τίποτα με έγγραφο συνθηκολόγησης», σχολίασε η εφημερίδα New York Times που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Οι Ιρανοί βγήκαν από μια σύγκρουση (…) έχοντας ωστόσο πολλούς λόγους να αισθάνονται ικανοποίηση», πρόσθεσε η εφημερίδα, εκτιμώντας ότι «απέδειξαν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το οικονομικό χάος ως όπλο».

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στην αρχή του πολέμου στο ενδεχόμενο να καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς. Στη συνέχεια στην πιθανότητα να επικρατήσουν ηγέτες περισσότερο διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν.

«Στην πραγματικότητα ο Τραμπ μάλλον ενίσχυσε τη νέα ηγεσία», εκτίμησε η εφημερίδα. Ακόμη χειρότερα, η Τεχεράνη έχει σήμερα περισσότερους αντικειμενικούς λόγους από ό,τι στο παρελθόν να επιδιώξει την απόκτηση του πυρηνικού όπλου, υποστήριξε.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες το Ιράν παρέμεινε «στο κατώφλι» της απόκτησης πυρηνικού όπλου, προκειμένου να αποτρέπει τους εχθρούς του, όμως έγινε στόχος βομβαρδισμών τον Ιούνιο του 2025 και δέχθηκε νέα επίθεση τον Φεβρουάριο, συνόψισαν οι New York Times. Οι ηγέτες του «ενδέχεται πλέον να αναρωτιούνται αν ακολουθούσαν τη σωστή πυρηνική στρατηγική».

Το δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR απαρίθμησε τον καταστροφικό ανθρώπινο απολογισμό μιας σύγκρουσης που «έφερε αντιμέτωπη την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο με έναν πολύ ασθενέστερο αντίπαλο, ο οποίος όμως διέθετε μεγάλη στρατηγική δεξιοτεχνία».

«Αυτό αποδυνάμωσε επίσης το μήνυμα για την αγοραστική δύναμη το οποίο η κυβέρνηση προσπαθούσε να προωθήσει ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών» του Νοεμβρίου, πρόσθεσε.

Άλλωστε σε ουσιαστικό επίπεδο τίποτα δεν έχει επιλυθεί. Το NBC, όπως και άλλα μέσα ενημέρωσης, συνέκρινε το μνημόνιο κατανόησης με την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, γνωστή ως JCPOA, η οποία είχε υπογραφεί το 2015 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

«Το μνημόνιο του Τραμπ δεν είναι παρά ένα “πλαίσιο”, καθώς τα περισσότερα από τα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αντίθετα, η πυρηνική συμφωνία του 2015 ήταν ένα λεπτομερές κείμενο το οποίο καταρτίστηκε μέσα σε διάστημα δύο ετών», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.