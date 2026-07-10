Απάντηση δίνει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, λέγοντας ότι μια ημέρα μετά την κηδεία της η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. «Είναι η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία και αυτή τη δίνουμε μαζί οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Χαιρετίζω την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην κηδεία γιατί μόνο να ομονοήσουν όλες οι δυνάμεις θα στερήσουμε από τη νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο. Το σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να εκφράζει τους πολλούς».

Προχωρώντας στη συνέχεια στο θέμα της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Θα ήθελα να σας ακούσω προσεκτικά για να απαντήσω επί συγκεκριμένων προτάσεων που θα κάνετε για το δυσθεώρητο κόστος όλων των προτάσεων που έχετε παρουσιάσει». «Να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων» είπε, «το συζητώ με τους ομολόγους μου ότι το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις ροκανίζουν τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων και τα οφέλη από τις φοροελαφρύνσεις».

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 έλεγε ότι ή η Ελλάδα θα κατατροπώσει το χρέος ή το χρέος θα κατατροπώσει την Ελλάδα και η δική μας κυβέρνηση είναι η μοναδική που μείωσε το χρέος. Έχουμε χρέος να μη φορτώσουμε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος στις επόμενες γενιές. Η πατρίδα μας είναι πιο ανθεκτική στις εξωγενείς κρίσεις», συνέχισε στην τοποθέτησή του και συμπλήρωσε:

«Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Καλύψαμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων. Με το fuel pass που δώσαμε και 2,5 εκατομμύρια οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη».

«Μετά την κρίση στον Κόλπο καταστράφηκαν διυλιστήρια. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές. Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της κοινωνίας με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου».

Η τοποθέτηση Μητσοτάκη:

Live η συζήτηση στη Βουλή:

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της κυβέρνησης να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν σκοπεύει να αλλάξει τη στρατηγική απέναντι στις ανατιμήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει στον βαθμό που απαιτούν οι συνθήκες.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλείται στοιχεία για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα, σύμφωνα με τα οποία η σωρευτική αύξηση στην Ελλάδα φτάνει το 42,4%. Το ποσοστό αυτό, όπως επισημαίνει, είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνεται στο 40,6%, αλλά και από εκείνον της Ευρωζώνης, που βρίσκεται στο 36%. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να πιέσει την κυβέρνηση για πιο δραστικές παρεμβάσεις, θέτοντας το ερώτημα αν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ή αν θα περιοριστεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις λύπης και αγανάκτησης για την κατάσταση στην αγορά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζει ότι και τον Νοέμβριο του ’25 «ο πρωθυπουργός, κατά την προσφιλή του συνήθεια, επανέλαβε το πάγιο επιχείρημα ότι η ακρίβεια αποτελεί κυρίως διεθνές και εισαγόμενο φαινόμενο, το οποίο προκλήθηκε από την επίδραση της πανδημίας στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ για ακόμη μια φορά, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είχε σωρευτικά χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».