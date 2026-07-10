Ο Κιλιάν Μπαπέ αποτέλεσε ξανά τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Γαλλίας στη νίκη-πρόκριση επί του Μαρόκου, ωστόσο η αντικατάστασή του στο 77ο λεπτό προκάλεσε στιγμιαία ανησυχία στις τάξεις των «τρικολόρ».

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ και συμμετείχε καθοριστικά και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο αισθανόμενος ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο. Ο Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε να τον αποσύρει άμεσα, αποφεύγοντας οποιοδήποτε ρίσκο ενόψει της συνέχειας του Μουντιάλ, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να δέχεται στον πάγκο τις πρώτες βοήθειες και θεραπεία με πάγο.

Παρά τον αρχικό προβληματισμό, η εικόνα του μετά τη λήξη του αγώνα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Ο Μπαπέ επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του την πρόκριση, δείχνοντας πως η κατάστασή του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος φρόντισε να βάλει τέλος στα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

«Έχω έναν μικρό τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά είμαι απολύτως καλά. Ο Ματετά ήταν σε καλύτερη κατάσταση για να αγωνιστεί στα τελευταία λεπτά και ήταν πιο φρέσκος εκείνη τη στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε η αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σούπερ σταρ.

Οι δηλώσεις του έφεραν ανακούφιση στο στρατόπεδο της Γαλλίας, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Μπαπέ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου οι «τρικολόρ» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο.