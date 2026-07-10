Σε εφαρμογή τίθεται από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών», με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού σε βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η δράση θα διαρκέσει έως τέσσερις μήνες, ενώ κάθε προϊόν που θα εντάσσεται στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμένει σε καθεστώς μειωμένης τιμής για τουλάχιστον δύο μήνες. Η ελάχιστη μείωση ανά κωδικό προϊόντος θα είναι 5%, με δυνατότητα μεγαλύτερων μειώσεων, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης.

«Ζητάμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος για ένα διάστημα και με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει μειώσεις στις τιμές για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό», σημείωσε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ και προσθέτοντας ότι στόχος είναι να μειωθεί ουσιαστικά το μηνιαίο κόστος αγορών μιας οικογένειας.

Οι 1.901 κωδικοί και το νωπό κρέας

Αναφερόμενος στους 1.901 κωδικούς προϊόντων που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ο υπουργός εξήγησε ότι επρόκειτο για προϊόντα που υπάγονταν στον έλεγχο της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.

«Περίπου 1.300 από αυτούς τους κωδικούς αφορούσαν το νωπό κρέας. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε μειώσεις τιμών στο χονδρεμπόριο, οι οποίες σταδιακά πέρασαν και στις τιμές λιανικής, συμβάλλοντας –όπως υποστήριξε– στην επιβράδυνση των αυξήσεων που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα».

Η δράση θα βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή επιχειρήσεων από ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και θα προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5% σε τρόφιμα και προϊόντα καθαρισμού.

Γιατί καταργήθηκε το πλαφόν

Απαντώντας στο γιατί καταργήθηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο υπουργός υποστήριξε ότι μια αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί μόνιμα με περιορισμούς στις τιμές και ότι το κίνητρο του κέρδους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, «η μόνιμη επιβολή πλαφόν δεν συνιστά βιώσιμη λύση και στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής αγοράς που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη της παραγωγής και της απασχόλησης».