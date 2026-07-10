Την ώρα που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση, προσπαθεί να περάσει επτά νομοσχέδια πριν την επικείμενη διάλυση του κοινοβουλίου και τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Με κάθε ένα από αυτά να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ελπίζει με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τις συμμαχίες του και να βρεθεί σε θέση ισχύος στις εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια, με διαστήματα, από το 1996, είναι αντιμέτωπος με την οργή της κοινής γνώμης στο Ισραήλ, κυρίως για τα κενά που επέτρεψαν την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον της χώρας στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Την ώρα που ανησυχούν για την επιβίωση του συνασπισμού τους, εμείς δίνουμε μάχη για τη χώρα και για το συμφέρον των Ισραηλινών πολιτών», απάντησε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ στο Χ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές του προσπαθούν να εμποδίσουν την έγκριση των νομοσχεδίων.

Εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία

Μεταξύ των νομοσχεδίων αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας αφορά την εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία για τους σπουδαστές των θρησκευτικών κειμένων, ένα αίτημα των υπερορθόδοξων κομμάτων. Στο παρελθόν τα κόμματα αυτά έχουν απειλήσει επανειλημμένα να ρίξουν την κυβέρνηση, αν οι ψηφοφόροι τους δεν κερδίσουν αυτή την εξαίρεση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «το κράτος του Ισραήλ θα αναγνωρίσει τα πρόσωπα που έχουν δεσμευθεί να αφιερωθούν στη μελέτη της Τορά για μεγάλο χρονικό διάστημα ως άτομα που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες προς όφελος του κράτους και του εβραϊκού λαού».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εδώ και μήνες ο νόμος για τη μελέτη της Τορά ωθεί χιλιάδες Ισραηλινούς να βγουν στον δρόμο και να διαμαρτυρηθούν, ενώ αποτελεί συχνό θέμα για τις τηλεοπτικές εκπομπές.

«Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τις τελευταίες ημέρες (των συνεδριάσεων) της Κνεσέτ για να ψηφίσει νόμους κατά του στρατού», σχολίασε ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκαντί Άιζενκοτ, διαβεβαιώνοντας ότι μόνο το κόμμα του, το Yashar (που σημαίνει «δίκαιο» στα εβραϊκά) είναι σε θέση να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Αυτός ο νομοθετικός «μαραθώνιος» έχει αποκλειστικό στόχο, όπως καταγγέλλει ο Άιζενκοτ, την υιοθέτηση νομοσχεδίων που δεν θα μπορούν να υιοθετηθούν όταν ανέλθει εκείνος στην εξουσία.

Αυστηρές προθεσμίες

Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη αυτού του νομοσχεδίου, οι βουλευτές των δύο υπερορθόδοξων κομμάτων θα συμφωνήσουν να ψηφίσουν νόμους που προτείνει το Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάχου, ιδίως για τη μεταρρύθμιση του οπτικοακουστικού τομέα, η οποία στοχεύει στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως και τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως μέτρο με στόχο να ανοίξει την αγορά στον ανταγωνισμό, όμως οι επικριτές της μεταρρύθμισης καταγγέλλουν ότι ενισχύει τον πολιτικό έλεγχο επί των μέσων ενημέρωσης, οδηγεί στην κατάργηση της ανεξαρτησίας της πληροφόρησης και προσφέρει οικονομικά οφέλη σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς που πρόσκεινται στην κυβέρνηση.

Ένα άλλο νομοσχέδιο αφορά τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος του εισαγγελέα του κράτους, που είναι επίσης και ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, τον οποίο το Λικούντ θέλει να αποδυναμώσει ορίζοντας ότι οι γνωματεύσεις του δεν θα είναι πλέον δεσμευτικές για την κυβέρνηση.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να καταργήσει μια ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την εξουσία και ότι πολιτικοποιεί τις νομικές διαδικασίες.

Τέλος, η κυβέρνηση Νετανιάχου επιχειρεί να καταργήσει μια μεταρρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία έθεσε τέλος στο μονοπώλιο των ραβίνων στην έκδοση πιστοποιητικών κοσέρ. Και αυτό το νομοσχέδιο μοιάζει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τα υπερορθόδοξα κόμματα, ιδίως το Shass.

Η Κνεσέτ αναμένεται να διαλυθεί αυτόματα στις 15 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία η Βουλή διακόπτει τις συνεδριάσεις της για το καλοκαίρι, και οι εκλογές να διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου. Ωστόσο, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια εν εξελίξει νομοθετική διαδικασία, οι βουλευτές μπορούν να αναβάλουν κατά 12 ημέρες το κλείσιμο της Βουλής, κάτι που θα έδινε στον Νετανιάχου και τους συμμάχους του επιπλέον χρόνο για να ψηφίσουν αυτούς τους νόμους.