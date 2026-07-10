Η πρόκριση της Γαλλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 σημαδεύτηκε από ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μία 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο διαμέρισμα του Νορ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η νεαρή βρισκόταν στην καρότσα ενός φορτηγού μαζί με άλλα άτομα, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τη νίκη των «τρικολόρ» απέναντι στο Μαρόκο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από το όχημα και ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως τι είχε συμβεί, έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να τη τραυματίσει θανάσιμα.

Στο φορτηγό επέβαιναν ακόμη έξι ανήλικοι. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αφού υπέστη κρίση πανικού μετά το δυστύχημα.

Ο οδηγός του οχήματος προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να αντιμετωπίσει τη σχετική ποινική διαδικασία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πέρα από το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν, οι γαλλικές αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη βραδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Παρίσι, όπου η αστυνομία είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις για την αποφυγή επεισοδίων, δεν καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν μόλις δέκα συλλήψεις στο περιθώριο των πανηγυρισμών για την πρόκριση της εθνικής ομάδας.