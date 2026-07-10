Μια νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Παρασκευής 10/7 με αποτέλεσμα την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής.

Το βαρύ όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Κομοτηνή όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο στηθαίο ασφαλείας, ανετράπη, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου, και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πλήρως επανδρωμένα οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του τροχαίου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης απαγόρευσε προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία οδό μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και μεταξύ του φυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης – Πόρτο Λάγους – Κομοτηνής.