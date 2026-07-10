Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην περιοχή της Πελασγίας, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων στη Φθιώτιδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Αναλυτικότερα, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο, να αναποδογυρίσει και να καταλήξει περίπου πέντε μέτρα κάτω από το οδόστρωμα, αφού προσέκρουσε σε δέντρο που σταμάτησε την πτώση του.

Η συνοδηγός του οχήματος και μητέρα του οδηγού, κατάφερε να βγει μόνη της από το όχημα και τηλεφώνησε στην Πυροσβεστική, προκειμένου να βοηθήσει τον γιο της να βγει με ασφάλεια από τα συντρίμμια.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας με τρία οχήματα, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ έκανε και ενέργειες να ασφαλίσει τον χώρο αποσυνδέοντας τους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο οδηγός τελικά φάνηκε να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Στυλίδας.