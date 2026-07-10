Μια 24χρονη Ρωσίδα μοντέλο έγινε παγκόσμιο viral, αφού χρήστες των social media εντόπισαν την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον Νορβηγό επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ. Η Αναστασία Κοστρομίτινα, μοντέλο μόδας από τη Μόσχα, βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα της και ανέδειξε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον διάσημο ποδοσφαιριστή.

Η «έκρηξη» της δημοφιλίας της ξεκίνησε όταν η μητέρα της, Μαρία, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο, όπου η 24χρονη αναπαριστά το χαρακτηριστικό βλέμμα του Χάαλαντ και τις εκφράσεις του στους πανηγυρισμούς μετά τα γκολ. Το βίντεο επικεντρωνόταν στα κοινά χαρακτηριστικά τους: τα ξανθά μαλλιά, τα ανοιχτόχρωμα μάτια, τα έντονα σκανδιναβικά χαρακτηριστικά και το χαρακτηριστικό βλέμμα του Νορβηγού ποδοσφαιριστή.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μέσα σε 24 ώρες, το βίντεο ξεπέρασε τις 4 εκατομμύρια προβολές και συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες σχόλια, ενώ συνολικά τα σχετικά βίντεο σε πλατφόρμες όπως το X και το TikTok εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τις 63 εκατομμύρια προβολές.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τις συγκρίσεις με τον Χάαλαντ. Παρότι φίλοι και συνεργάτες της της είχαν επισημάνει την ομοιότητα εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, η ίδια προσπαθούσε να την αποφεύγει.

«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή δεν καταλάβαινα πώς γίνεται να έμοιαζα μαζί του. Με ενοχλούσε που μου το έλεγαν», δήλωσε, σύμφωνα με τη Sun.

Ωστόσο, η απρόσμενη δημοσιότητα την έκανε τελικά να δει την κατάσταση διαφορετικά. Η Κοστρομίτινα, η οποία έχει συνεργαστεί με διεθνή brands, αποφάσισε να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον του κοινού και να μετατρέψει την ομοιότητα με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή ως μέρος της διαδικτυακής της παρουσίας.

«Τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις εμφανισιακά με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή δεν είναι καθόλου κακό», ανέφερε.