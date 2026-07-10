Η προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 φαίνεται να αποκτά νέα διάσταση, καθώς δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet υποστηρίζει ότι η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του Κόλπου. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Όπως αναφέρει ο φιλοκυβερνητικός αρθρογράφος της Hurriyet, Αμπντουλκαντίρ Σελβί, οι τελευταίες τεχνικές εκκρεμότητες της συμφωνίας διευθετήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας.

Το Κατάρ εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος αγοραστής

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι S-400 αποκτήθηκαν από το Κατάρ, χώρα με την οποία η Τουρκία διατηρεί ιδιαίτερα στενή στρατιωτική συνεργασία και στην οποία διαθέτει στρατιωτική βάση.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι το Κατάρ έχει στενές σχέσεις τόσο με την Άγκυρα όσο και με την Ουάσιγκτον, στοιχείο που, σύμφωνα με την εκτίμηση της Hurriyet, διευκολύνει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η απομάκρυνση των S-400 αποτελεί εδώ και καιρό βασική απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.