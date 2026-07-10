Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στον δήμο Λος Γκαγιάρδος, στην επαρχία Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί στους 12, καθώς αναμένεται να επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός ακόμη μίας σορού.

Παράλληλα, η κυβερνητική αντιπροσωπεία στην περιοχή ανέφερε ότι εξακολουθούν να αγνοούνται 23 άτομα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Τα θύματα προσπάθησαν να διαφύγουν από διαφορετική διαδρομή

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την περιοχή ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή από εκείνη που είχε οριστεί για την εκκένωση και εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

At least 12 people have died after a fast-moving wildfire swept through southern Spain during an intense heatwave.



With extreme temperatures becoming more common across southern Europe, wildfires are posing an even greater risk to communities.#wildfire #spain #almeria pic.twitter.com/nuHZZbUV38 — ELN (@eulensnews) July 10, 2026

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα είναι πιθανότατα αλλοδαποί τουρίστες. Η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας θεωρεί πιθανό να πρόκειται για Βρετανούς υπηκόους, καθώς τα οχήματα που εντοπίστηκαν είχαν το τιμόνι στη δεξιά πλευρά. Ωστόσο, η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων DNA.

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από την πτώση ηλεκτρικού καλωδίου. Η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας συμμετέχει από την Πέμπτη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της φωτιάς, ενώ η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου Α-7.

Ο Χουάν Μανουέλ Μορένο ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η πτώση στύλου ηλεκτροδότησης αποτέλεσε την αιτία της καταστροφής. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν σε αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες όσων είχαν την ευθύνη συντήρησης του δικτύου. Παράλληλα χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.

🔥Najmanje 12 osoba poginulo je u šumskom požaru koji je izbio u općini Los Gallardos, mjesto u jugoistočnoj španskoj provinciji Almeria.



Prema podacima andaluzijskih službi za hitne intervencije, žrtve su pronađene u zaseoku susjedne općine Bedar, a neke od njih zatečene su u… pic.twitter.com/PuxxxBM1sH — Anadolu BHSC (@aa_balkans) July 10, 2026

Έκκληση για τήρηση των οδηγιών εκκένωσης

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, χαρακτήρισε την κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς «δυσμενή» και υπογράμμισε τη σημασία της αυστηρής τήρησης των οδηγιών εκκένωσης από τους πολίτες.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί περίπου 200 στελέχη της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME), με τη συνδρομή 70 οχημάτων διαφόρων τύπων για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Η Πολιτοφυλακή συγκεντρώνει δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Η Πολιτοφυλακή δημιούργησε ειδικό γραφείο καταγγελιών στον σταθμό της Γκαρούτσα, στην Αλμερία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις οικογένειες των αγνοουμένων. Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός των αγνοούμενων και η συλλογή των απαραίτητων δειγμάτων DNA από συγγενείς, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων.

Spanish authorities say a #wildfire has killed 12 people in #Almeria in southern Spain as soaring temperatures gripped much of the country.

Some 150 firefighters were battling the blaze. https://t.co/TsvOT0j5Zd pic.twitter.com/dmMrCZkQCS — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 10, 2026

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας και η υπηρεσία 112 ενεργοποίησαν ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τους συγγενείς των θυμάτων μέσω της Ομάδας Ψυχολογικής Παρέμβασης σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών (GIPED), με στόχο την παροχή συνεχούς ενημέρωσης και ψυχολογικής στήριξης.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Ο δήμαρχος της Άντας, Πέδρο Ριδάο, δήλωσε ότι η φωτιά έφτασε στον δήμο του περίπου στις 2 τα ξημερώματα, γεγονός που οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 80 κατοίκων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε παλιό μοναστήρι.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στην περιοχή του βρίσκεται υπό έλεγχο, ωστόσο η μεγαλύτερη ανησυχία παραμένει οι ισχυροί άνεμοι. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνδρομή της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών και των εναέριων μέσων θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της πυρκαγιάς, η οποία εξακολουθεί να καίει σε ορεινή περιοχή με πολλές χαράδρες και δύσκολη πρόσβαση από το έδαφος.

Συλλυπητήρια από τον βασιλιά και τη βασίλισσα της Ισπανίας

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την τραγωδία στο Λος Γκαγιάρδος, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά.

İSPANYA'DA ORMAN YANGINI FELAKETİ: 11 CAN KAYBI



İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Almeria kentine bağlı Los Gallardos ilçesinde çıkan orman yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi. pic.twitter.com/g2eumPbkks — TV100 (@tv100) July 10, 2026

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Βασιλικό Μέγαρο εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των νεκρών και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλα τα στελέχη που συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Υπό έλεγχο άλλες μεγάλες πυρκαγιές στην Καταλονία

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Καταλονίας ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά στην Αϊγουαμούρθια, στην επαρχία Ταραγόνα, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, μετά και τη σταθεροποίηση της φωτιάς στη Γκιμερά, στην επαρχία Λιέιδα.

Υπό έλεγχο βρίσκονται επίσης οι πυρκαγιές στην Γκαβά της Βαρκελώνης και στη Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορδά της Χιρόνα, ενώ σταθεροποιημένες χαρακτηρίζονται οι πυρκαγιές στη Γκιμερά, στη Ναβαρκλές και στη Σεντμενάτ.

Στη Γκιμερά η βελτίωση των συνθηκών επέτρεψε την άρση της εντολής παραμονής των κατοίκων στα σπίτια τους, αν και εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις. Η πυρκαγιά είχε αναζωπυρωθεί την Πέμπτη, οδηγώντας στον περιορισμό περίπου 21.000 κατοίκων σε αρκετές κοινότητες και στη διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο LV-2101.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η συνολική καμένη έκταση στη Γκιμερά ανέρχεται προσωρινά σε 328 εκτάρια, εκ των οποίων τα 269 βρίσκονται εντός της προστατευόμενης φυσικής περιοχής Γκρανιένα.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δυνάμεις παραμένουν επίσης στη Σεντμενάτ, στη Ναβαρκλές και στην Αϊγουαμούρθια. Η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε ισχύ το σχέδιο έκτακτης ανάγκης Infocat, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης νέων πυρκαγιών και της ταυτόχρονης εξέλιξης πολλών ενεργών μετώπων στην Καταλονία.