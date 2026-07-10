Απάντηση στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την επιλογή του να μην καταθέσει μήνυση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο υπουργός Υγείας. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αναφερθεί την Πέμπτη στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη ότι έλαβε χρήματα προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος μιλώντας στο OPEN είπε: «Χθες ο Τσίπρας έκανε τον Κινέζο, προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να ξεπεράσει το προφανές ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γιατί θα πρέπει να έρθει στο δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν π.χ. στη Siemens, στη Novartis και στα εξοπλιστικά ενώ θα πήγαιναν φυλακή δεν πήγαν γιατί ο Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό».

«Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ενώ έλεγαν από την ΕΛΑΣ ότι ποτέ κανείς δεν έχει υπονοήσει κάτι γιατί τον Τσίπρα και τα λεφτά, εγώ το λέω με θάρρος, ναι πήρε λεφτά και το έχει πει η γραμματέας του καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Ας αφήσει τα χιουμοράκια, αυτό που δεν είπε στο Περιστέρι είναι ότι όταν τον πήραν από το γραφείο του ήταν στη Σαρδηνία και κάπνιζε πούρο όπως λέει η Political σήμερα».

«Αλέξη μου κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου γιατί αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατότερο και πιο θαρραλέο», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις ότι προχώρησε στην καταγγελία χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε το ερώτημα: «Έχει πει κάποιος στον Τσίπρα που λέει τον Μητσοτάκη διεφθαρμένο -και διεφθαρμένος είναι αυτός που πήρε χρήματα- να πάει στον εισαγγελέα; Γιατί πρέπει εγώ να φέρω βίντεο με τον Τσίπρα να παίρνει λέφτά και αυτός να με λέει κλέφτη και να μην πρέπει να αποδείξει τίποτα; Πού το είδατε αυτό γραμμένο; Εδώ έχει γίνει το εξής: όταν αυτοί μας λένε διεφθαρμένους εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε και αν τους λέμε αυτούς πρέπει πάλι εμείς να το αποδείξουμε, μονά-ζυγά δικά τους».

«Κι εγώ αν ήμουν τόσο ανοιχτός όσο ο κ. Τσίπρας δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο, αυτό δείχνει μια ευφυία», συμπλήρωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως ανέφερε, εμφανίζονται «κάπως άβολα» με την τοποθέτησή του. «Αν θυμούνται ότι ο Τσίπρας πήγε να με κλείσει με ψέματα στη φυλακή, δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ψύχραιμοι αν τους συνέβαινε το ίδιο. Να θυμούνται ότι υπάρχει και ένα ανθρώπινο στοιχείο. Το μόνο που μπορεί να διδαχθεί η ΝΔ από την Αριστερά είναι να μην αδειάζει ο ένας τον άλλο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «ο κ. Φάμελλος ακολούθησε μια πορεία που δεν του άξιζε, αλλά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος». Είχε μια στιγμή να γυρίσει την ιστορία υπέρ του όταν τον έβαλαν στον εξώστη κατά την παρουσίαση της Ιθάκης του Τσίπρα. Αν είχε φύγει αν δεν τον έβαζαν στην πρώτη σειρά, θα είχε ανεβάσει τα ποσοστά του και θα είχε αποκτήσει μια πολιτική συγκρότηση και ενδεχομένως να υποχρέωνε τον Τσίπρα να μιλήσει μαζί του».

«Ο κ. Τσίπρας είχε ένα σχέδιο από την αρχή, μακιαβελικά κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη βραδιά της συντριβής του αποφάσισε μακιαβελικά ότι η επιβίωσή του περνάει από την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπροστά στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα επέλεξε τον Τσίπρα».

«Η εκλογή του Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εγώ θεωρώ σίγουρη, θα αλλάξει τα δεδομένα γιατί θα έχουμε δύο αρχηγούς μαζί με την Κωνσταντοπούλου που εξαρτούν την πολιτική τους επιβίωση από την καταστροφή του Τσίπρα», συμπλήρωσε.

Εκτός των παραπάνω, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η φωτιά στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο» και οι συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Για τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο»

«Εχθές παραλίγο να θρηνήσουμε νέα Τέμπη. Θα είχαν καεί 36 άνθρωποι. Δεν μιλάμε για μια πυρκαγιά που έκαψε πέντε σεντόνια, μιλάμε για μία πυρκαγιά που θα έκαιγε σαν τα ποντίκια 36 ανθρώπους. Ο κύριος αυτός, όπως ομολόγησε, ο οποίος από ότι έμαθα έβριζε όλη την ημέρα το ΕΣΥ, τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη, αποφάσισε ξαφνικά στις πέντε παρά τέταρτο το πρωί, πήρε τον αναπτήρα του, έβαλε φωτιά στο στρώμα, έβαλε φωτιά σε ένα σεντόνι, πήρε τα πραγματάκια του και έφυγε χωρίς καν να ξυπνήσει τον διπλανό του ώστε να μην καεί από τη φωτιά που είχε βάλει», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Έχουμε μία κυρία υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας που πριν από είκοσι μέρες έβαλε φωτιά στην Κόρινθο και αν δεν την κατέγραφε η κάμερα δεν θα το ξέραμε. Έχουμε τους άλλους με τα γκαζάκια που δολοφόνησαν τη Νέστορα, γιατί ήθελαν να κάνουν πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα έχουμε έναν που βάζει φωτιά μέσα στο νοσοκομείο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά;».

Για τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

«Θέλω να εκφράσω δημόσια την ευαρέσκειά μου για τις συλλήψεις που έκανε η Ελληνική Αστυνομία για το φόνο της αειμνήστου Νέστορος και ελπίζω αυτή η υπόθεση να διαλευκανθεί. Οι ένοχοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, όπως τους αξίζει. Η αστυνομία κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα».

«Μου άρεσε πάρα πολύ που στην κηδεία ήταν εκπρόσωποι σχεδόν όλων των πολιτικών κομμάτων, όπως μου άρεσε πάρα πολύ που πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το θεωρώ μεγάλο δείγμα προόδου για τον πολιτικό πολιτισμό στην Ελλάδα και κυρίως, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι της τρομοκρατίας», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.