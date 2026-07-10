Ένα ασυνήθιστο δώρο από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα καταλήξει τελικά στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να δωρίσει το συλλεκτικό περίστροφο που έλαβε μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το όπλο, το οποίο συνοδευόταν από πραγματικά πυρομαχικά, δόθηκε σε όλους τους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο, με στόχο την προβολή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το γραφείο του προέδρου της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, το όπλο φαίνεται να είναι το Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο περίστροφο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 από την τουρκική εταιρεία οπλικών συστημάτων MKE. Το περίστροφο ήταν τοποθετημένο σε ξύλινη συλλεκτική θήκη, η οποία έφερε τη σημαία της Τουρκίας, το λογότυπο του ΝΑΤΟ και αναμνηστική επιγραφή στα τουρκικά και στα αγγλικά με τη φράση ότι πρόκειται για «το πρώτο περίστροφο που κατασκευάστηκε στη χώρα».

Τι έκαναν οι υπόλοιποι ηγέτες με το δώρο

Η εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι όλοι οι ηγέτες έλαβαν το ίδιο μοντέλο, με το όνομά τους χαραγμένο πάνω στην κάννη.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, παρέδωσε το περίστροφο στην αστυνομία του αεροδρομίου των Βρυξελλών, ώστε να φυλαχθεί σε χρηματοκιβώτιο. Συνεργάτης του προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM ότι το όπλο αναμένει τον εκτελωνισμό του στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο, ώστε να είναι ασφαλές και να διατηρηθεί ως επίσημο δώρο. Όπως διευκρίνισε, «σίγουρα κανείς δεν πρόκειται να πυροβολήσει με αυτό».

Τα γραφεία των πρωθυπουργών της Ολλανδίας και της Σουηδίας ανακοίνωσαν ότι τα περίστροφα μεταφέρθηκαν στις πρεσβείες των χωρών τους στην Άγκυρα. Το ολλανδικό πρόκειται να απενεργοποιηθεί, ενώ το σουηδικό βρίσκεται σε αναμονή των απαραίτητων εγγράφων εισαγωγής.

Πηγή από τη Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι το όπλο που δόθηκε στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, συνοδευόταν από κιτ καθαρισμού και 500 σφαίρες. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχει ήδη τοποθετήσει το περίστροφο στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, μαζί με τα υπόλοιπα κρατικά δώρα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σκοπεύει να δωρίσει το δικό της σε στρατιωτικό μουσείο, ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε αστειευόμενος ότι το δικό του δώρο με σιρόπι σφενδάμου προς τους οικοδεσπότες ήταν σαφώς πιο ταπεινό από το τουρκικό. Πρόσθεσε ότι δεν έχει δει ακόμη το περίστροφο, διαβεβαιώνοντας ότι είναι απενεργοποιημένο και εκτιμώντας πως πιθανότατα θα καταλήξει στο εθνικό πολεμικό μουσείο του Καναδά.

Συλλεκτικό όπλο με συμβολικό χαρακτήρα

Η σύγχρονη τουρκική βιομηχανία όπλων επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή ημιαυτόματων πιστολιών, γεγονός που καθιστά το Gumusay ένα ιδιαίτερα σπάνιο και συλλεκτικό περίστροφο.

Παράλληλα, οι τουρκικές εταιρείες οπλικών συστημάτων έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά πολιτικών όπλων, διαθέτοντας οικονομικά πιστόλια και κυνηγετικά όπλα που ανταγωνίζονται παραδοσιακούς κατασκευαστές από την Ιταλία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με το Small Arms Survey, που εδρεύει στη Γενεύη, η Τουρκία ήταν η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη στον κόσμο στα φορητά όπλα κατά την περίοδο 2019-2024, με εξαγωγές που ανήλθαν περίπου στα 3 δισ. δολάρια, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία.