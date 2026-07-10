Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι διαφορές με τη Λουντογκόρετς έχουν σχεδόν εξαλειφθεί και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά η συμφωνία.

Εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να ανακοινωθεί ως ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων».

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία κάνουν λόγο για έντονη κινητικότητα γύρω από την υπόθεση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι πρόσωπο με καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τις τελευταίες επαφές με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ενώ στην ελληνική πρωτεύουσα φέρεται να έχει ταξιδέψει και εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τότε η μεταγραφή φαίνεται πως μπαίνει στην τελική της φάση, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν σχεδόν έναν μήνα και περιλάμβαναν αρκετές ανατροπές. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σταθερός στην προσπάθειά του, ανεβάζοντας την προσφορά του σε επίπεδα που ελάχιστοι περίμεναν, έχοντας παράλληλα τη θετική στάση του ίδιου του Στάνιτς, ο οποίος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά.

Ενδεικτικό του ότι η υπόθεση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της είναι και το γεγονός πως η Λουντογκόρετς άφησε τον 22χρονο εκτός αποστολής στο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σεπτέμβρι Σόφιας, κίνηση που ενίσχυσε τα σενάρια περί επικείμενης μεταγραφής.

Παράλληλα, στη Βουλγαρία κυκλοφορούν πληροφορίες για συμφωνία που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής, δεν αποκλείεται η τελική μορφή της συμφωνίας να διαφέρει από τα ποσά που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας