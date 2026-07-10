Η Σαρλίζ Θερόν βρέθηκε στο Παρίσι για την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Οδύσσεια», όμως η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί έγινε αφορμή για έντονα σχόλια στα social media.

Η 50χρονη ηθοποιός επέλεξε μια ασπρόμαυρη δημιουργία του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ. Παρότι η εμφάνισή της ήταν ιδιαίτερα κομψή, αρκετοί χρήστες στάθηκαν στη λεπτή σιλουέτα της και εξέφρασαν ανησυχία, υποστηρίζοντας ότι δείχνει πιο αδύνατη από το συνηθισμένο.

«Γιατί αδυνάτισε τόσο πολύ;», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος ανέφερε: Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος». «Γιατί το κάνουν αυτό οι γυναίκες στον εαυτό τους», αναρωτήθηκε ένας άλλος.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την εκδήλωση κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στην αλλαγή της εικόνας της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, πάντως, η Σαρλίζ Θερόν είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, επιλέγοντας ένα κομψό σύνολο με σορτσάκι και σακάκι.