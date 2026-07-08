Η Σαρλίζ Θερόν έκλεψε τις εντυπώσεις στη φωτογράφιση για την ταινία «Οδύσσεια», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Παρίσι.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλευρό των συμπρωταγωνιστριών της, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ και Λουπίτα Νιόνγκο, επιλέγοντας ένα τολμηρό σύνολο που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της.

Η Σαρλίζ Θερόν συνδύασε ένα μεταξωτό σατέν σορτσάκι σε γαλάζια απόχρωση με ένα oversized μαύρο σακάκι Tom Ford και ένα ανοιχτό κίτρινο πουκάμισο, αφήνοντας αρκετά κουμπιά ανοιχτά για μια κομψή και χαλαρή εμφάνιση. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ασημένια πέδιλα με λεπτό τακούνι, μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα φρέσκο ξανθό καρέ, που έφτανε μέχρι το ύψος του σαγονιού της.

Η άσκηση έχει γίνει πιο σημαντική με τα χρόνια

Η τελευταία εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, με την ίδια να έχει παραδεχθεί ότι η διατήρηση της φυσικής της κατάστασης γίνεται ολοένα και πιο σημαντική όσο μεγαλώνει.

«Μακάρι να είχα το σώμα που είχα στα 25 μου, όταν μπορούσα να πέσω με δύναμη πάνω σε έναν τοίχο και την επόμενη ημέρα να μη νιώθω τίποτα. Τώρα, αν δεν γυμναστώ για τρεις ημέρες και επιστρέψω στο γυμναστήριο, δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορώ ούτε να καθίσω», έχει δηλώσει.

Η αθλητική της σιλουέτα δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας γρήγορης λύσης, αλλά πολλών ετών συστηματικής προπόνησης και πειθαρχίας. Η ηθοποιός συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τον προσωπικό της γυμναστή, Φεντέλε Ντε Σάντις, έχοντας ως βασικούς άξονες της προπόνησής της τη δύναμη, την ευλυγισία και την εκρηκτικότητα.

«Συνεργάζομαι μαζί του εδώ και πολλά χρόνια», είχε δηλώσει στο περιοδικό «Women’s Health», εξηγώντας ότι στόχος της είναι πάντα «να είναι δυνατή αλλά ταυτόχρονα και κομψή στις κινήσεις της».

Παρότι είναι γνωστή για το γεγονός ότι εκτελεί μόνη της πολλές από τις απαιτητικές σκηνές δράσης, έχει παραδεχθεί ότι πλέον χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσει από έναν τραυματισμό.

«Αυτό που με απογοητεύει είναι ότι συνεχίζω να γυρίζω ταινίες δράσης και, αν τραυματιστώ, χρειάζομαι πολύ περισσότερο χρόνο για να αναρρώσω σε σχέση με όταν ήμουν 20 ετών», είχε αναφέρει στο «Allure».

Οι προπονήσεις ενδυνάμωσής της περιλαμβάνουν ασκήσεις όπως γέφυρες γλουτών, πλάγιες άρσεις και πιέσεις στήθους με μπάλα γυμναστικής, οι οποίες τη βοηθούν να αποκτά την εκρηκτική δύναμη που απαιτούν οι κινηματογραφικοί της ρόλοι.

Πιλάτες, γιόγκα και τένις

Εκτός γυμναστηρίου, η Σαρλίζ Θερόν θεωρεί ότι το πιλάτες έχει αλλάξει σημαντικά το σώμα της. «Το πιλάτες έχει αλλάξει εντελώς το σώμα μου. Ανακουφίζει από την ένταση, ενώ παράλληλα δυναμώνει τους μυς και αυξάνει τη δύναμη. Μου έδωσε τη βάση πάνω στην οποία μπόρεσα να χτίσω όλα τα υπόλοιπα», έχει δηλώσει.

Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται επίσης δύο 90λεπτα μαθήματα δυναμικής γιόγκα την εβδομάδα, προπονήσεις σε στατικό ποδήλατο και, πιο πρόσφατα, τένις. «Η μητέρα μου με έπεισε πρόσφατα να παίξω τένις. Δεν ήμουν καλή, αλλά το διασκέδασα πραγματικά», ανέφερε. «Όταν επιλέγεις μια μορφή άσκησης που σου αρέσει, διατηρείσαι σε καλή φυσική κατάσταση χωρίς καν να το συνειδητοποιείς».

Η αγάπη της για την κίνηση ξεκίνησε πολύ πριν από την καριέρα της στο Χόλιγουντ. «Ήμουν μπαλαρίνα για 12 χρόνια», έχει αποκαλύψει, εξηγώντας ότι η ενασχόλησή της με τον χορό ήταν εκείνη που γέννησε την αγάπη της για τους σωματικά απαιτητικούς ρόλους.

Η αφοσίωσή της στη γυμναστική τη βοήθησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η οποία περιλαμβάνει πολλές ταινίες δράσης, όπως τα «Atomic Blonde», «The Old Guard» και «Mad Max: Fury Road».