Στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ επί της Κουμουνδούρου έφτασαν στις 12 το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων για το κόμμα, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και των Καραμέρου και Καλαματιανού.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης καλούσε σήμερα να δώσουν όλοι το «παρών» στα γραφεία της Κουμουνδούρου, όπου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία.

«Κανείς δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου 11/7. Καλούνται όλα τα μελη της ΠΓ να παραστούν στη συνεδρίαση καθώς και όσοι σύντροφοι θέλουν να έρθουν αύριο (σήμερα) στην Κουμουνδούρου για να κατοχυρώσουμε μια άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απο την απαξιωτική εικόνα του τελευταίου διαστήματος!!» έγραφε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

Σημειωτέον ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά είναι παρούσα από νωρίς σήμερα στην Κουμουνδούρου, ενώ απαιτούνται 17 άτομα για την απαρτία, αφού το κομματικό όργανο περιλαμβάνει συνολικά 30 άτομα. Παρόντες ακόμη είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης.