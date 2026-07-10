Στα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου που καταδίωκαν στην περιοχή του Άργους.

Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τραυματίας φέρει δύο πλήγματα από σφαίρες στο κεφάλι. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως ισχυρίζονται.