Οι μεταγραφές σπάνια εξελίσσονται γραμμικά. Ακόμη κι όταν υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση συνεργασίας, οι διαπραγματεύσεις με την ομάδα και τον ποδοσφαιριστή μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα απαιτητικές. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία με τον σύλλογο, αλλά όχι με την πλευρά του παίκτη ή το αντίστροφο, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μια ομάδα αναγκάζεται να ανεβάσει σημαντικά την προσφορά της ή να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για τον Παναθηναϊκό. Μια περίπτωση που μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς οι διαπραγματεύσεις πέρασαν από αρκετές δυσκολίες και συνεχείς ανατροπές, πριν οδηγηθούν σε θετική κατάληξη.

Επιμονή μέχρι την τελική συμφωνία

Από τη στιγμή που ο Στέφανος Κοτσόλης ανέλαβε ενεργό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι επιμένει στις επιλογές του και, παρά τα εμπόδια, βρίσκει τελικά τον τρόπο να ολοκληρώνει τις υποθέσεις που θεωρεί σημαντικές. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πέρυσι με την περίπτωση του Αντίνο, ενώ και φέτος χρειάστηκε αρκετή υπομονή στην προσπάθεια απόκτησης του Κρίστιανσεν.

Ο Δανός αριστερός μπακ αποτελούσε εδώ και αρκετό διάστημα την κορυφαία επιλογή του «τριφυλλιού» για τη συγκεκριμένη θέση, ενώ ήταν και προσωπική επιθυμία του νέου προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απόκτησή του.

Ωστόσο, η στάση της Λέστερ περιέπλεξε από την αρχή την υπόθεση. Ο αγγλικός σύλλογος προτιμούσε να παραχωρήσει τον 23χρονο με κανονική μεταγραφή και όχι με δανεισμό, κάτι που δεν συμβάδιζε με τον αρχικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» εμφανίζονταν επιφυλακτικοί, τόσο λόγω της περσινής σεζόν του ποδοσφαιριστή, η οποία επηρεάστηκε από τραυματισμούς, όσο και επειδή στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα στην ίδια θέση και δεν ήθελαν να πάρουν ένα ακόμη μεγάλο ρίσκο.