Την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει υποχώρηση της ανάπτυξης μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Σε κάθε περίπτωση», όπως ανέφερε, «απαιτείται αξιοπιστία στις πολιτικές που ακολουθούνται, καθώς και δημοσιονομική πειθαρχία». Επικαλούμενος τη γνωστή ρήση του Λένιν, «Αν θέλεις να καταστρέψεις ένα λαό, υποτίμησε το νόμισμά του», εξήγησε πως η πολιτική μείωσης του πληθωρισμού δεν αντιστρατεύεται την ανάπτυξη.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τίτλο «30th Annual Government Roundtable – Progress in an age of upheaval – Geopolitics, Growth, Technology». Υποστήριξε ότι η συμφωνία ειρήνης στη Μ. Ανατολή δημιούργησε θετικές προσδοκίες τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, επισημαίνοντας ενδεικτικά την υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο στο 2,8% από 3,2%.

Ωστόσο, η επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή προκάλεσε εκ νέου μία κατάσταση αυξημένης αβεβαιότητας. Για παράδειγμα, όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκε στα 80 δολάρια το βαρέλι από τα 70 δολάρια.

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό η υλοποίηση των Εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα. Επίσης, όπως είπε, θα πρέπει να προχωρήσει η τραπεζική ένωση, η οποία θα περιορίσει την εκροή καταθέσεων από την Ε.Ε.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, υποστήριξε ότι η Ελλάδα και όσα κατάφερε τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα κέρδισε την αξιοπιστία στα μάτια των επενδυτών χάρη στη δημοσιονομική της προσπάθεια και τα πρωτογενή πλεονάσματα στον Προϋπολογισμό, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας».

Για την Ευρωζώνη, ο κ. Μυλωνάς υποστήριξε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις αυτές, καθώς ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Boris Vujčić, υποστήριξε ότι υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να προχωρήσουν δύσκολα ζητήματα στην Ευρωζώνη. Για παράδειγμα, ανέφερε την Ένωση Κεφαλαιαγορών και Αποταμιεύσεων, οι οποίες, όπως είπε, θα ήταν πιο εύκολο να προχωρήσουν με μία «συμφωνία – πακέτο».

Παρατήρησε δε ότι η Ευρώπη προχωρά με αργούς ρυθμούς, ωστόσο παρατηρείται πρόοδος και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανέφερε δε ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η υποχώρηση του πληθωρισμού, αλλά αυτή να μην συνοδευτεί με απώλειες του ΑΕΠ.