Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε για το ζήτημα της 13ης σύνταξης.

«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση “ΗΛΙΟΣ”, καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως “13η σύνταξη” και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και εγγραφή κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατο 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την Κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ», τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

Σημειώνεται πως η πρώτη δέσμευση του κ. Ανδρουλάκη αφορά την επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. «Θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατ. ευρώ. Καθαρά λόγια και πάντα κοστολογημένα, με σεβασμό στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας», όπως επισημάνθηκε.