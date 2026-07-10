Το Wi-Fi αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, όμως η ασύρματη σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς. Από τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι ένα ενυδρείο ή ακόμη και έναν καθρέφτη, διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο ασύρματο δίκτυο και να μειώσουν την απόδοσή του.

Ο Άλεξ Χιλς, ένας από τους πρωτοπόρους της τεχνολογίας Wi-Fi, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα των ασύρματων δικτύων. Το 1993 ηγήθηκε της ομάδας που δημιούργησε ένα από τα πρώτα μεγάλης κλίμακας δίκτυα Wi-Fi, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Wi-Fi and the Bad Boys of Radio», ο Χιλς χρησιμοποιεί τον όρο «Bad Boys» όχι για να περιγράψει την ομάδα των συνεργατών του, αλλά για να αναφερθεί σε αντικείμενα και φυσικά φαινόμενα που παρεμβάλλονται στη σωστή λειτουργία του Wi-Fi. Πολλά από αυτά μπορεί να βρίσκονται ήδη μέσα σε ένα συνηθισμένο σπίτι.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να επηρεάσουν το Wi-Fi

Για 17 χρόνια, μυστηριώδη ραδιοσήματα μπέρδευαν τους αστρονόμους στην Αυστραλία. Κάποιοι απέδιδαν το φαινόμενο στις ηλιακές εκλάμψεις, ενώ το κοινό έφτασε ακόμη και να υποψιαστεί εξωγήινη δραστηριότητα. Τελικά αποδείχθηκε ότι η αιτία ήταν πολύ πιο απλή: το ραδιοτηλεσκόπιο κατέγραφε εκρήξεις ενέργειας από τον φούρνο μικροκυμάτων των γραφείων την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος.

Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει και το Wi-Fi. Όπως οι περισσότερες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας, έτσι και το Wi-Fi μεταδίδει δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων. Οι περισσότερες ραδιοσυχνότητες είναι δεσμευμένες για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως οι υπηρεσίες ασφαλείας, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ωστόσο ορισμένες είναι διαθέσιμες για ελεύθερη χρήση.

Η συχνότητα των 2,4 GHz είναι μία από τις πιο διαδεδομένες για τα δίκτυα Wi-Fi και τις συσκευές Bluetooth. Συμπτωματικά, στην ίδια συχνότητα λειτουργούν και οι φούρνοι μικροκυμάτων για τη θέρμανση των τροφίμων.

Οι σύγχρονοι φούρνοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να συγκρατούν την ακτινοβολία στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άλεξ Χιλς, ένας παλιός ή φθαρμένος φούρνος μικροκυμάτων ή ακόμη και το άνοιγμα της πόρτας πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία του μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο Wi-Fi.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μία από τις πιο συχνές πηγές παρεμβολών που αναφέρονται από τους χρήστες. Αντίστοιχα προβλήματα μπορούν να προκληθούν και από διαρροές συχνοτήτων που προέρχονται από λαμπτήρες φθορισμού ή ακόμη και από τα συστήματα ανάφλεξης αυτοκινήτων.

Ο ίδιος σημειώνει πάντως ότι σήμερα οι φούρνοι μικροκυμάτων δημιουργούν λιγότερα προβλήματα, καθώς κατασκευάζονται με καλύτερη θωράκιση, ενώ πολλά σύγχρονα δίκτυα Wi-Fi λειτουργούν στη συχνότητα των 5 GHz αντί των 2,4 GHz. Παρ’ όλα αυτά, σε παλαιότερο εξοπλισμό, η χρήση ενός παλιού φούρνου μικροκυμάτων μπορεί ακόμη να επηρεάσει τη σύνδεση.

Το ενυδρείο μπορεί να δημιουργήσει «νεκρές ζώνες»

Το νερό αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να μειώσει σημαντικά την ισχύ του ασύρματου σήματος.

Όπως εξηγεί ο Χιλς, κάθε ραδιοσήμα εξασθενεί φυσιολογικά όσο αυξάνεται η απόσταση. Ωστόσο, όταν παρεμβάλλεται κάποιο αντικείμενο που αποδυναμώνει το σήμα, δημιουργείται το φαινόμενο που ονομάζεται «σκίαση».

Το Wi-Fi δεν συνεργάζεται καλά με το νερό, καθώς τα μόρια του νερού μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικροσκοπικοί μαγνήτες που απορροφούν μέρος της ενέργειας του ραδιοσήματος. Έτσι, αν ανάμεσα στον χρήστη και το router υπάρχει ένα ενυδρείο, είναι πιθανό να δημιουργηθεί σημείο χωρίς επαρκή κάλυψη.

Η «σκίαση» αποτελεί, σύμφωνα με τον Χιλς, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα δίκτυα Wi-Fi και δεν οφείλεται μόνο στα ενυδρεία. Τα ραδιοκύματα μπορούν να διαπερνούν σχετικά εύκολα υλικά όπως το ξύλο ή η γυψοσανίδα, όμως δυσκολεύονται σημαντικά όταν συναντούν τοίχους από τούβλα ή μπετόν.

Το σήμα μπορεί να ανακλαστεί και να βρει εναλλακτικές διαδρομές μέσα σε έναν χώρο, όμως όσο περισσότερα εμπόδια υπάρχουν ανάμεσα στο router και τη συσκευή, τόσο δυσκολότερη γίνεται η μετάδοση.

Όπως αναφέρει το BBC η μικρότερη απόσταση βοηθά σημαντικά στη βελτίωση της σύνδεσης. Η τοποθέτηση του router στο κέντρο του σπιτιού και όσο το δυνατόν ψηλότερα αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ενισχυτής Wi-Fi ή να αντικατασταθεί το router από ένα σύστημα mesh, το οποίο διανέμει το ασύρματο δίκτυο μέσω πολλών μικρών συσκευών σε διαφορετικά σημεία του χώρου.

Καθρέφτες και τηλεοράσεις ανακλούν το σήμα

Εκτός από τις παρεμβολές και την απορρόφηση του σήματος, υπάρχει και το φαινόμενο της ανάκλασης.

Τα ραδιοκύματα αποτελούν μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως και το φως. Έτσι, όπως το φως ανακλάται σε επιφάνειες όπως οι καθρέφτες, έτσι μπορεί να ανακλαστεί και το σήμα του Wi-Fi.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε κάθε μεγάλη επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια, όπως μια τηλεόραση, αλλά και σε τοίχους που περιέχουν μεταλλικά φύλλα στα δομικά τους υλικά.

Αν υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι όπου το Wi-Fi δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, αξίζει να εξεταστεί αν ανάμεσα στη συσκευή και το router υπάρχει ένας καθρέφτης ή μια μεγάλη τηλεόραση που ενδέχεται να ανακατευθύνει το σήμα. Η μετακίνηση αυτών των αντικειμένων ή η χρήση ενός ενισχυτή Wi-Fi μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις υποδομές

Η βροχή δεν επηρεάζει συνήθως το Wi-Fi, εκτός αν πρόκειται για σύνδεση μεταξύ διαφορετικών κτιρίων μέσω ανοιχτού χώρου. Ωστόσο, όταν οι καιρικές συνθήκες γίνονται ακραίες, ενδέχεται να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα.

Οι έντονες χιονοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις υποδομές που εξυπηρετούν ένα σπίτι, μια γειτονιά ή ακόμη και μια ολόκληρη πόλη. Το ακραίο ψύχος μπορεί να επηρεάσει τα μεταλλικά στοιχεία των καλωδίων, ενώ η συσσώρευση χιονιού μπορεί να μπλοκάρει τα δορυφορικά σήματα.

Παρόμοια προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν και οι υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, ακόμη κι όταν ο καιρός δεν επηρεάζει άμεσα το δίκτυο, η σύνδεση μπορεί να επιβραδυνθεί όταν όλοι οι χρήστες ενός σπιτιού χρησιμοποιούν ταυτόχρονα υπηρεσίες όπως το YouTube.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διακοπές στη σύνδεση ενδέχεται να αποτελούν ακόμη μία συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Ως λύση προτείνεται τόσο η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και η πίεση προς τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τις τοπικές αρχές ώστε να προχωρούν έγκαιρα σε παρεμβάσεις στις υποδομές.

Σήμερα ο Άλεξ Χιλς ζει στην Αλάσκα, όπου έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του πορείας στην παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες πόλεις και χωριά. Οι δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου έχουν διευκολύνει σημαντικά αυτή την προσπάθεια, όμως δημιουργούν και τις δικές τους προκλήσεις. Όταν, για παράδειγμα, μια ισχυρή χιονοθύελλα καλύψει το δορυφορικό πιάτο με χιόνι, η λύση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η χρήση ενός φτυαριού για τον καθαρισμό του.