Η ανθρώπινη αφή παραμένει ένα από τα πιο εξελιγμένα αισθητηριακά συστήματα της φύσης. Στα άκρα των δακτύλων συγκεντρώνονται πάνω από 10.000 υποδοχείς, ικανοί να ανιχνεύουν την παραμικρή μεταβολή πίεσης, υφής και θερμοκρασίας.

Η ρομποτική, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας, δυσκολεύεται ακόμη να προσεγγίσει αυτήν την πυκνότητα και ακρίβεια πληροφορίας χωρίς να καταφύγει σε πολύπλοκα και υπολογιστικά βαριά συστήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το interestingengineering.com, μια νέα προσέγγιση που αναπτύχθηκε από Ευρωπαίους ερευνητές επιχειρεί να αλλάξει ριζικά αυτό το μοντέλο. Η ομάδα, με επικεφαλής τον Giacomo Sasso από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, σχεδίασε έναν καινοτόμο απτικό αισθητήρα που δεν βασίζεται στην κλασική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, αλλά σε ένα «έξυπνο» υλικό που μετατρέπει την πίεση σε ορατό χρώμα σε πραγματικό χρόνο.

Το υλικό αυτό, ένα μαλακό και ελαστικό μηχανοχρωμικό πολυμερές, αλλάζει το οπτικό του αποτύπωμα όταν παραμορφώνεται. Κάθε άγγιγμα, πίεση ή τριβή μεταφράζεται άμεσα σε έναν λεπτομερή χρωματικό χάρτη, ο οποίος αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη μηχανική δύναμη που ασκείται στην επιφάνειά του. Μια απλή κάμερα USB καταγράφει το οπτικό σήμα, χωρίς να απαιτούνται σύνθετοι αλγόριθμοι ανακατασκευής ή βαριά υπολογιστική ισχύς.

Η βασική καινοτομία βρίσκεται ακριβώς εδώ: η πληροφορία δεν υπολογίζεται εκ των υστέρων, αλλά «υπάρχει ήδη» μέσα στο φως. Το ρομπότ δεν χρειάζεται να αναλύσει δεδομένα για να καταλάβει την αφή -τη «βλέπει» άμεσα.

Η προσέγγιση αυτή λύνει ένα διαχρονικό πρόβλημα της απτικής ρομποτικής: τη σύγκρουση μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας. Μέχρι σήμερα, τα συστήματα υψηλής ανάλυσης ήταν αργά και ενεργοβόρα, ενώ τα πιο γρήγορα θυσίαζαν κρίσιμες λεπτομέρειες. Το νέο σύστημα επιχειρεί να συνδυάσει και τα δύο, μεταφέροντας την ευφυΐα από το λογισμικό στο ίδιο το υλικό.

Οι πιθανές εφαρμογές είναι εκτεταμένες

Στη βιομηχανία, ρομποτικοί βραχίονες θα μπορούσαν να χειρίζονται εξαιρετικά ευαίσθητα εξαρτήματα μικροκλίμακας με πρωτοφανή ακρίβεια. Στην ιατρική, προηγμένα προσθετικά μέλη ενδέχεται να αποκτήσουν μια πολύ πιο φυσική αίσθηση αφής, ενώ χειρουργικά ρομπότ θα μπορούσαν να εντοπίζουν διαφορές στον ιστό μέσω λεπτών μεταβολών πίεσης σε πραγματικό χρόνο.

Όπως σημειώνει ο Sasso, η φιλοσοφία πίσω από την έρευνα είναι απλή αλλά ριζοσπαστική: αντί να αυξάνεται η πολυπλοκότητα των αισθητήρων, η ίδια η ύλη γίνεται φορέας πληροφορίας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η αφή δεν είναι πλέον δεδομένο που υπολογίζεται, αλλά εικόνα που παρατηρείται.