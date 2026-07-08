Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε παραχώρησε στο CLUB 1908 την πρώτη του συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και αναφέρθηκε στους Ματίας Λεσόρ και Φαλ, στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σε όλους τους συμπαίκτες του, στους στόχους και στους οπαδούς, τους οποίους τόνισε πως αγαπάει.

Οι «πράσινοι» έριξαν βόμβα με την ανακοίνωση της απόκτησης του διεθνή Γάλλου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε τα εξής…

«Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου club, με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Μια ομάδα με εξαιρετικό ρόστερ, εξαιρετικό προπονητή και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό τον σπουδαίο Σύλλογο», δήλωσε αρχικά.

Για τους Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ: «Είναι αδέρφια μου, πραγματικά αδέρφια μου και οι δύο. Με τον «Μους» είχαμε μια υπέροχη σεζόν στην ASVEL μαζί, ενώ με τον Ματίας παίζουμε πολλά χρόνια παρέα στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό για εμένα που θα έχω την ευκαιρία να παίξω μαζί τους στον Παναθηναϊκό».

Για το ρόστερ της ομάδας: «Προφανώς γνωρίζω όλους τους νέους μου συμπαίκτες, είτε έχω αγωνιστεί απέναντί τους, είτε όχι. Και τον Κέντρικ και τον Νάιτζελ και τον Χουάντσο και τον Σλούκα και τον Τσέντι και όλα τα παιδιά. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί παίκτες και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τη συνομιλία τους πριν υπογράψει: «Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και, πραγματικά, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Προφανώς γνωρίζω τα πάντα γι’ αυτόν, θαυμάζω την καριέρα του, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια υπέροχη συνεργασία».

Για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και πώς νιώθει που θα παίζει γι’ αυτούς: «Τους αγαπώ πραγματικά! Έχουν αληθινή αγάπη και πάθος για την ομάδα. Τη στηρίζουν 200%, είτε κερδίζει, είτε χάνει. Έχω αγωνιστεί ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, καθώς και στον τελικό της EuroLeague στο Βερολίνο το 2024 και, πραγματικά, ήταν όνειρο για εμένα να αγωνιστώ σε μια ομάδα με φιλάθλους όπως του Παναθηναϊκού. Ειλικρινά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να τους κάνω χαρούμενους. Ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι».

Για τους προσωπικούς και ομαδικούς στόχους: «Στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κερδίσω όσα περισσότερα τρόπαια γίνεται με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω την ομάδα με την εμπειρία και το πάθος μου, ώστε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας».