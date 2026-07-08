Υπερήφανος και ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μέσω των social media, όπου έκανε και αναρτήσεις με τους Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ.

Οι «πράσινοι» έριξαν τη βόμβα του καλοκαιριού ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ με συμβόλαιο τριών ετών και όσο ενθουσιασμένοι είναι οι οπαδοί, άλλο τόσο είναι και ο ίδιος.

Το έκανε ξεκάθαρο, άλλωστε, με την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.

«Είμαι περήφανος και ενθουσιασμένος που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτήν την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ, να παίξω με τους νέους συμπαίκτες και να συναντήσω τους απίθανους φιλάθλους», ήταν το μήνυμα του Γιαμπουσέλε.

Proud and excited to join Panathinaikos. I’m grateful for this opportunity and can’t wait to represent this incredible club, compete with my new teammates, and meet the amazing fans 🧸✊🏾☘️ https://t.co/TCNOVkeSBa — Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 8, 2026

Αναρτήσεις με Λεσόρ, Φαλ

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ είναι αυτός που κλείνει την τριάδα των ψηλών μαζί με τους Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, με τους οποίους υπήρξε συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, εκφράζοντας τη χαρά του με σχετικές αναρτήσεις.