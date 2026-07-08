Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Παναθηναϊκός είχε κινηθεί για την απόκτησή του και τον περασμένο χειμώνα, όμως τότε ο Γιαμπουσέλε επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA με τους Μπουλς. Αυτή τη φορά, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία, με τις ανακοινώσεις να απομένουν για την επισημοποίηση του deal.

Το νέο του συμβόλαιο προβλέπει συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Στην τελευταία του χρονιά στο NBA είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, επιστρέφοντας πλέον στην Ευρώπη με στόχο να πρωταγωνιστήσει ξανά στη EuroLeague.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 67 παιχνίδια της regular season, καταγράφοντας 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα των Σέλτικς (2017-2019), οι οποίοι τον είχαν επιλέξει στο Νο16 του NBA Draft του 2016.

Στη EuroLeague μετρά συνολικά 124 συμμετοχές με τις φανέλες της Βιλερμπάν (2019-2021) και της Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2024), έχοντας μέσους όρους 10,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ σουτάρει με 41,1% στα τρίποντα (167/406), στοιχείο που αναδεικνύει την αξία του και ως περιφερειακή απειλή.