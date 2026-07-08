Οι «πράσινοι» φαίνεται πως είχαν εξετάσει εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωση του Γάλλου φόργουορντ/σέντερ, καθώς είχαν κινηθεί για την απόκτησή του και νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Τότε, ωστόσο, η μετακίνησή του δεν προχώρησε, με τον Γιαμπουσέλε να συνεχίζει στο NBA, αρχικά στους Νιου Γιορκ Νικς και στη συνέχεια στους Σικάγο Μπουλς.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε διαφορετική επιλογή, με την ομάδα να αποκτά τελικά τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση του Γιαμπουσέλε παρέμεινε ανοιχτή και όταν δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, οι δύο πλευρές επέστρεψαν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Πλέον, ο 30χρονος άσος είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην EuroLeague, αυτή τη φορά ως παίκτης του «τριφυλλιού».

Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε

Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει τριετές συμβόλαιο, με τις συνολικές απολαβές του Γάλλου να φτάνουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο υψηλά συμβόλαια της φετινής EuroLeague.

Στο οικονομικό σκέλος της μεταγραφής προστίθεται και η ρήτρα ύψους 650.000 ευρώ προς τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το συνολικό κόστος της επένδυσης για τον Παναθηναϊκό να διαμορφώνεται στα 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιαμπουσέλε αποδεσμεύτηκε από τους Σικάγο Μπουλς, στους οποίους μετακόμισε τον Φεβρουάριο μέσω ανταλλαγής από τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί και στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Την τελευταία του σεζόν στο NBA είχε μέσο όρο 8,3 πόντους ανά αγώνα και πλέον επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παρκέ, με στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο υψηλότερο επίπεδο.