Νέα μεταγραφική «βόμβα» πυροδότησαν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία υποστηρίζουν πως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τον σχεδιασμό τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες και φιλόδοξες περιπτώσεις της αγοράς. Ο Γιαμπουσέλε βρισκόταν ψηλά στη λίστα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την ενίσχυση της ρακέτας, δίπλα στους συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον ομάδων του ΝΒΑ, που αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Παναθηναϊκός φέρεται να απέσπασε το «ναι» του 29χρονου άσου, σύμφωνα με δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He's averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0 — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο Γιαμπουσέλε θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη του «τριφυλλιού» μετά τους Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν ενόψει της νέας σεζόν και καλύπτοντας μία από τις βασικές επιθυμίες του Σέρβου τεχνικού.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Γάλλος διεθνής αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς και Σικάγο Μπουλς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Παράλληλα, σούταρε με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 75% από τη γραμμή των βολών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Hoopshype, η επικείμενη συμφωνία αναμένεται να τον κατατάξει ανάμεσα στους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες.