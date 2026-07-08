Με βίντεο που ανέβασε στα social media ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει τους οπαδούς του για το… show με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποτελεί το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα.

Οι «πράσινοι» έκαναν την αρχή στις μεταγραφές με τον Μουστάφα Φαλ, ακολούθησαν οι συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν επισημοποιηθεί ακόμη, με τους Μπράνκου Μπαντιό και Ίζακ Μπόνγκα και ακολούθησε η βόμβα με τον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ επέστρεψε στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ να προκαλεί ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου.

Τον ίδιο ενθουσιασμό, όπως ανέφερε στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, νιώθει και ο Γιαμπουσέλε και μέσα σε αυτό το κλίμα ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media ένα βίντεο με φάσεις του Γάλλου, στέλνοντας και μήνυμα στον κόσμο: «Ετοιμαστείτε για το show».