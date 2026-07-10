Το παράξενο μυστήριο με εκατοντάδες κρυμμένα ηχεία που έπαιζαν μηνύματα για την παγκόσμια ειρήνη σε μια πλαγιά στην Καλιφόρνια λύθηκε τελικά, έπειτα από εβδομάδες ερευνών και θεωριών στο διαδίκτυο. Η Κάρι Αν Σνουρ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «cowgirl», ανακάλυψε τον περασμένο μήνα σχεδόν 200 ηλιακά ηχεία κρυμμένα σε πλαγιά κοντά στο όρος Σάστα. Από τις συσκευές ακουγόταν ένας παράξενος συνδυασμός ήχων που θύμιζε λευκό θόρυβο.

«Από πού έρχεται αυτό; Είναι σαν σκηνή από αποκάλυψη», έγραψε στο Facebook μετά την ανακάλυψη. Όταν πλησίασε περισσότερο, διαπίστωσε ότι κάθε ηχείο έπαιζε διαφορετικό μήνυμα, με ανθρώπινες φωνές να επαναλαμβάνουν φράσεις για τη σωτηρία, την ειρήνη, τη συμπόνια και τον βιγκανισμό.

«Δεν υπήρχαν σπίτια σε έκταση χιλιομέτρων και τίποτα που θα μπορούσε να δικαιολογεί την ύπαρξή τους εκεί. Ήταν σίγουρα μια παράξενη εμπειρία», ανέφερε. Η ανακάλυψη προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο, με θεωρίες που έκαναν λόγο για μυστικά κυβερνητικά προγράμματα, UFO, παγίδες για τον Bigfoot, τελετές ή υπερφυσικά φαινόμενα.

Έπειτα από εβδομάδες αναζήτησης, η Σνουρ κατάφερε να λύσει το μυστήριο. Τα ηχεία αποτελούσαν έργο ενός άνδρα, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος και τα είχε τοποθετήσει λόγω των προσωπικών του πεποιθήσεων. «Ο σκοπός του ήταν να ανεβάσει τη συνείδηση των ανθρώπων, προσπαθώντας να επηρεάσει το σύμπαν με θετικά μηνύματα», εξήγησε η γυναίκα, αφού επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της έκτασης.

Όπως είπε, ο άνδρας πιστεύει βαθιά στον βιγκανισμό και την παγκόσμια ειρήνη. Σε ένα μήνυμά του ανέφερε: «Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη Γη και την ανθρωπότητα. Η ειρήνη είναι σχεδόν εδώ. Ωστόσο υπάρχει ένας άλλος πόλεμος που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κακομεταχείριση των ζώων θα έχει συνέπειες για την ανθρωπότητα και εξήγησε πως τα ηχεία ήταν ένας τρόπος να μεταδώσει το μήνυμά του. Ο μυστηριώδης δημιουργός αποκάλυψε επίσης ότι γοητεύτηκε από το όρος Σάστα μετά από μία επίσκεψη και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί, καθώς ένιωσε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την περιοχή.

Η Σνουρ παραδέχτηκε ότι αρχικά τρόμαξε βλέποντας δεκάδες ηχεία να προεξέχουν από το έδαφος, όπως συνέβη και με πολλούς χρήστες του διαδικτύου. Ο άνδρας εξήγησε ότι οι συσκευές βρίσκονται σε ιδιωτική έκταση και ότι για κάθε 10 ανθρώπους που αποφασίζουν να γίνουν vegan θα αφαιρεί ένα ηχείο, ενώ άλλο ένα θα αφαιρείται για κάθε 30 ανθρώπους που θα δοκιμάζουν vegan φαγητό και θα το κοινοποιούν διαδικτυακά.

«Προσεύχομαι ειλικρινά για την παγκόσμια ειρήνη», ανέφερε. Η Σνουρ διευκρίνισε αργότερα ότι τα ηχεία δεν λειτουργούν μέσω Bluetooth, αλλά παίζουν ηχογραφήσεις που είναι αποθηκευμένες σε κάθε συσκευή. Επειδή όμως όλα παίζουν διαφορετικά μηνύματα ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας απόκοσμος ήχος που αρχικά έκανε την εγκατάσταση να μοιάζει τρομακτική, σύμφωνα με το δημοσίευμα της daily mail.

Ο ιδιοκτήτης ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά του ή η ακριβής τοποθεσία των ηχείων, ώστε να αποφευχθούν επισκέψεις στην ιδιωτική του έκταση. Η Σνουρ απέρριψε επίσης τις πιο ακραίες θεωρίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, λέγοντας πως η πραγματική εξήγηση ήταν πολύ πιο απλή.

«Είναι αστείο πώς μια συνηθισμένη ημέρα μπορεί να γίνει αξέχαστη. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το βουνό», είπε.