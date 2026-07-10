Νέο σύστημα ηλεκτρονικής διεξαγωγής εξετάσεων τέθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδρύματος.

Το λογισμικό υποστηρίζει πολλαπλές μορφές εξέτασης, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξη κειμένου, μαθηματικές πράξεις, σχεδιαγράμματα και κάθε άλλη μορφή αξιολόγησης που απαιτούν τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία έχει σκοπό να μειώσει σημαντικά τον χρόνο βαθμολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, περιορίζει τον διοικητικό φόρτο για το διδακτικό προσωπικό και συμβάλλει στην εξοικονόμηση χιλιάδων φύλλων χαρτιού και αναλώσιμων.

Το σύστημα αφορά περίπου 5.000 εξεταζόμενα μαθήματα ετησίως και περισσότερους από 50.000 φοιτητές, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την υφιστάμενη Τράπεζα Θεμάτων του Πανεπιστημίου και δημιουργεί δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν στη συνεχή αναβάθμιση της διδασκαλίας και της ποιότητας των σπουδών.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διάθεση 2.730 tablets, καθώς και του απαραίτητου λογισμικού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εξεταστικής διαδικασίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών και διδασκόντων. Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του ΑΠΘ για τη στήριξη της επόμενης φάσης του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του και χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησαν σήμερα στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σύστημα έχει ήδη αξιοποιηθεί από περισσότερους από 8.000 φοιτητές, καλύπτοντας 27 Τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα, γεγονός που, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί πλέον μια ώριμη και αξιόπιστη εκπαιδευτική πρακτική.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας. Οι συσκευές συνδέονται αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένο ασύρματο δίκτυο, μέσω του οποίου πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι φοιτητές που συμμετέχουν στην εξέταση, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα εξωτερικής επικοινωνίας ή αναζήτησης πληροφοριών κατά τη διάρκειά της.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης μάς ζήτησε να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο στην επόμενη φάση του ψηφιακού του εκσυγχρονισμού. Ανταποκριθήκαμε άμεσα, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους και προχωρώντας γρήγορα στην υλοποίηση του έργου. Σήμερα βλέπουμε στην πράξη ένα αποτέλεσμα που ήδη αποδίδει. Οι ψηφιακές εξετάσεις σημαίνουν ταχύτερη ανακοίνωση αποτελεσμάτων, περισσότερες δυνατότητες αξιολόγησης, εξοικονόμηση ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων, αλλά κυρίως ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και πιο λειτουργικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν λύνει πραγματικά προβλήματα και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Και στην περίπτωση του ΑΠΘ, κάνει καλύτερη την εμπειρία των φοιτητών, διευκολύνει το έργο των διδασκόντων και δίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί πλέον πραγματικότητα και για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί προϊόν της αγαστής συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της θεσμικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί τόσο ως μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αλλά και ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι πρωτοπορεί, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Η ψηφιακή μετάβαση πλέον είναι κάτι το ορατό, είναι κάτι που χρησιμοποιείται πλέον από τη φοιτήτρια και τον φοιτητή. Αυτό που υποσχεθήκαμε γίνεται πράξη».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στον συμβολισμό της ημέρας, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος επισφραγίζει έναν χρόνο συστηματικής συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση ενός έργου το οποίο, μέχρι πρόσφατα, φάνταζε ιδιαίτερα απαιτητικό για ένα πολυθεματικό Πανεπιστήμιο του μεγέθους του Αριστοτελείου. Όπως τόνισε: «Ο στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου να εξελιχθεί από ένα Πανεπιστήμιο γνώσης σε ένα Πανεπιστήμιο που προσφέρει ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία γίνεται πλέον πράξη».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξεύρεση της χρηματοδότησης και την ταχεία υλοποίηση του έργου, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη θεσμική υποστήριξη της πρωτοβουλίας, καθώς και τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα στελέχη της διοίκησης και τα μέλη ΔΕΠ που συνέβαλαν στην επιτυχή εφαρμογή του νέου συστήματος.

Με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προχωρά σε ένα ακόμη βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, αξιοποιώντας τεχνολογικές λύσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, διευκολύνουν το έργο των διδασκόντων και βελτιώνουν την εμπειρία των φοιτητών, διατηρώντας παράλληλα υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.