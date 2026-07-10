Οκτώ άνδρες έχουν πλέον παραπεμφθεί με κατηγορητήριο για την φερόμενη συμμετοχή τους σε σχέδιο επίθεσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του UFC, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Κατά τις ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές, οι κατηγορούμενοι σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να προκαλέσουν αντιπερισπασμό και στη συνέχεια να αναπτύξουν ελεύθερους σκοπευτές, οι οποίοι θα άνοιγαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων την ώρα που θα προσπαθούσαν να διαφύγουν από τον χώρο της εκδήλωσης.

Ο όγδοος κατηγορούμενος και ο φερόμενος ρόλος του

Το κατηγορητήριο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, περιλαμβάνει και όγδοο κατηγορούμενο, τον 21χρονο Τσάντλερ Ντ. Σκαγκς από το Τσάπμανβιλ της Δυτικής Βιρτζίνια. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Σκαγκς είχε αναλάβει τον ρόλο ενός από τους ελεύθερους σκοπευτές που θα συμμετείχαν στην επίθεση.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Σκαγκς επρόκειτο να παραληφθεί από τον 19χρονο Τάισεν Πρόπερ από το Ντάνβιλ του Οχάιο, επίσης φερόμενο ως μέλος της συνωμοσίας, προκειμένου να ταξιδέψουν μαζί στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Πρόπερ από τις ομοσπονδιακές αρχές, ο Σκαγκς και άλλα φερόμενα μέλη του σχεδίου έχασαν κάθε επαφή μαζί του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μετά τη διακοπή της επικοινωνίας με τον Πρόπερ, ο Σκαγκς φέρεται να κατήρτισε νέο σχέδιο μετάβασης στην Ουάσιγκτον, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην επίθεση. Τελικά συνελήφθη στη Δυτική Βιρτζίνια.

Η θέση της υπεράσπισης

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Σκαγκς, Έρικ Μπρεμ, δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμη «στα πολύ πρώιμα στάδια συγκέντρωσης και εξέτασης του αποδεικτικού υλικού της κυβέρνησης».

Όπως ανέφερε στο ABC News, εξαιτίας της σοβαρότητας των κατηγοριών δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια μέχρι να εξετάσει σε βάθος την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Τάισεν Πρόπερ, Τζόζεφ Πατιτούτσε, δήλωσε ότι ο πελάτης του θα δηλώσει αθώος. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη λάβει αντίγραφο του κατηγορητηρίου και θα εξετάσουν προσεκτικά όλες τις κατηγορίες, ζητώντας παράλληλα από το κοινό να διατηρήσει ανοιχτό μυαλό, επισημαίνοντας ότι ο Πρόπερ είναι μόλις 19 ετών και ο νεότερος από όλους τους κατηγορούμενους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι επτά πρώτοι συλληφθέντες είχαν αρχικά κατηγορηθεί με ποινικές μηνύσεις που κατατέθηκαν σε διάφορες δικαστικές περιφέρειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, το νέο διπλό κατηγορητήριο που εξέδωσε μεγάλο ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Κολόμπους του Οχάιο αντικαθιστά τις αρχικές κατηγορίες.

Και οι οκτώ άνδρες κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας σε ομοσπονδιακό έδαφος και τη δολοφονία ομοσπονδιακού κυβερνητικού αξιωματούχου.

Σε περίπτωση καταδίκης, καθένας από τους οκτώ κατηγορούμενους αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τα ισόβια.

Οι φερόμενοι στόχοι της επίθεσης

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι κατηγορούμενοι σχεδίαζαν να επιτεθούν σε «στόχους υψηλής αξίας», μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, οι οκτώ άνδρες είχαν δημιουργήσει και οργανώσει ένα δομημένο σύστημα δράσης, το οποίο περιλάμβανε σύστημα διαβάθμισης («tier») των συμμετεχόντων. Τα μέλη της πρώτης βαθμίδας («tier one») είχαν δεσμευθεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, να παραβιάσουν τον νόμο και ενδεχομένως να περάσουν στην παρανομία.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι και η έρευνα

Εκτός από τους Σκαγκς και Πρόπερ, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται οι Άμπραχαμ Άλβαρες, 31 ετών, από την Ομάχα, Ντάνιελ Κ. Έσκριτζ, 32 ετών, από το Χάμιλτον του Μιζούρι, Γουίλιαμ Λ.Σ. Φόκνερ, 21 ετών, από το Μπέλφερ της Ουάσιγκτον, Τζόρνταν Γ. Ρίνκερ, 28 ετών, από το Σεντ Τζόζεφ του Μιζούρι, Μπράιαν Ο. Ρόα, 25 ετών, από το Καλιμέσα της Καλιφόρνια και Μάικλ Τόμας, 32 ετών, από το Πίνον Χιλς της Καλιφόρνια.

Οι Aρχές είχαν προχωρήσει αρχικά στη σύλληψη πέντε ατόμων το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η φερόμενη επίθεση, ενώ δύο ακόμη ύποπτοι συνελήφθησαν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις Aρχές, καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι τηλεφωνικές κλήσεις της μητέρας του Τάισεν Πρόπερ, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της στις αστυνομικές αρχές για τη συγκέντρωση πυροβόλων όπλων από τον γιο της, καθώς και για ανησυχητικές συνομιλίες που είχε με άτομα μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν την αφετηρία μιας έρευνας που επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.