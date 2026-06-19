Λίρα εκατό αποτελεί για τον ελληνικό τουρισμό η αγορά της Βόρειας Αμερικής. Με σταθερά αυξανόμενη επιβατική κίνηση, περισσότερες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις και ταξιδιώτες που δαπανούν σημαντικά περισσότερα χρήματα σε σχέση με τον μέσο επισκέπτη, η αμερικανική αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Αμερικανών, ενισχύοντας τόσο τις αφίξεις όσο και τα τουριστικά έσοδα. Παρά τον πόλεμο στον Αραβικό Κόλπο, οι τουρίστες από τη Βόρεια Αμερική δεν ανέκρουσαν πρύμναν ούτε και φέτος.

Η αμερικανική αγορά συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ταξιδιωτικές ροές επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικές αβεβαιότητες.

Παρά το σύνθετο διεθνές περιβάλλον, η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ισχυρή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού υψηλής ποιότητας.

Αθήνα και 4η Ιουλίου πάνε μαζί

Την ίδια ώρα, η Αθήνα είναι και φέτος στους κορυφαίους διεθνείς προορισμούς που επιλέγουν οι Αμερικανοί για τις 9ήμερες διακοπές τους με αφορμή την αργία της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου, AAA Travel, για ταξίδια από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Ανάμεσα στα πυροτεχνήματα και τις εορταστικές εκδηλώσεις, οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται την πολυήμερη αργία για να χαλαρώσουν το 2026 με διακοπές στο εξωτερικό.

«Για πολλούς Αμερικανούς, τα ταξίδια την εβδομάδα της 4ης Ιουλίου αποτελούν παράδοση», δήλωσε η Stacey Barber, αντιπρόεδρος της AAA Travel.

Τα δεδομένα για ταξίδια 9 ημερών περιλαμβάνουν τουρίστες που κάνουν διακοπές όλη την εβδομάδα, αλλά και όσους φεύγουν για το μεγάλο Σαββατοκύριακο.

«Ενώ ο συνολικός αριθμός ταξιδιωτών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας φαίνεται να σταθεροποιείται, εξακολουθούμε να αναμένουμε ρεκόρ όγκων φέτος», ανέφερε.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στην Αθήνα

Είναι κοινός τόπος ότι η δυναμική της αμερικανικής αγοράς αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στην πρώτη θέση μεταξύ των δέκα σημαντικότερων ξένων αγορών για το αεροδρόμιο της Αθήνας, με περίπου 1,18 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 12% σε σύγκριση με το 2024.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, με την επιβατική κίνηση από τις ΗΠΑ να καταγράφει νέα αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τον ενισχυμένο ρόλο της Αθήνας ως βασικής πύλης εισόδου προς την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μελλοντικής δημιουργίας απευθείας συνδέσεων μεταξύ Θεσσαλονίκης και αμερικανικών προορισμών, ένα αίτημα που επανέρχεται τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

Οι αεροπορικές εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της θετικής πορείας παίζει η συνεχής ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τη θερινή περίοδο του 2026 προγραμματίζονται συνολικά 103 απευθείας συνδέσεις, ενώ η Αθήνα συνδέεται απευθείας με έντεκα αμερικανικές γραμμές.

Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης διαχειρίζονται οι Delta Air Lines, American Airlines και United Airlines, οι οποίες αυξάνουν σταδιακά τις συχνότητες και τη χωρητικότητα των πτήσεών τους.

Η Νέα Υόρκη παραμένει η σημαντικότερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με καθημερινές πτήσεις από το JFK και το Newark, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία σε αγορές όπως το Σικάγο, η Φιλαδέλφεια, η Ουάσιγκτον, η Βοστώνη και η Ατλάντα.

Παράλληλα, η Norse Atlantic Airways επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στην υπερατλαντική αγορά, προσφέροντας οικονομικότερες επιλογές μετακίνησης προς την Ελλάδα.

Η στρατηγική σημασία του Ντάλας

Η σημαντικότερη προσθήκη του 2026 είναι η νέα απευθείας σύνδεση μεταξύ Ντάλας και Αθήνας από την American Airlines.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας με την ευρύτερη αγορά του Τέξας, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες ταξιδιωτικές αγορές των ΗΠΑ.

Το αεροδρόμιο Dallas–Fort Worth αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines και έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους διεθνώς, εξυπηρετώντας περισσότερες από 930 καθημερινές αναχωρήσεις προς περισσότερους από 230 προορισμούς σε 30 χώρες.

Με την προσθήκη του Ντάλας, η American Airlines θα πραγματοποιεί έως και 35 εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Αθήνα κατά την περίοδο αιχμής, αυξάνοντας τη χωρητικότητα θέσεων κατά 30% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.

Οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερο

Η ιδιαίτερη αξία της αμερικανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό αποτυπώνεται κυρίως στις οικονομικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μέση δαπάνη των Αμερικανών επισκεπτών ανήλθε το 2025 στα 1.066 ευρώ ανά ταξίδι, αυξημένη κατά 85 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για το 2024. Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ κατέγραψαν μέση κατά κεφαλήν δαπάνη 1.023,5 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για το σύνολο των ξένων επισκεπτών διαμορφώθηκε στα 572,8 ευρώ.

Παράλληλα, η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 9,5 διανυκτερεύσεις, έναντι 6,4 διανυκτερεύσεων του μέσου επισκέπτη, ενώ η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε στα 107,2 ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο ότι, παρότι η αμερικανική αγορά αντιστοιχεί μόλις στο 4,3% των συνολικών αφίξεων, παράγει το 7,7% των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας.