Αύξηση 5,7% κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η επιβατική κίνηση έφτασε τους 23.076.532 επιβάτες, έναντι 21.837.473 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών, δηλαδή αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 186.119 πτήσεις, έναντι 177.573 πτήσεων πέρυσι.

Άνοδος 8,5% στην επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ

Άνοδο 8,5% παρουσίασε το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, δηλαδή σε Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίο, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθο, Κύθηρα, Μήλο, Σκύρο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σύρο, Άραξο, Νάξο, Κάλυμνο, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσο, Λέρο και Σητεία, σε σχέση με το 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, το σύνολο των επιβατών, δηλαδή αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στους 2.946.699 επιβάτες, έναντι 2.715.790 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Ο Μάιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 8% συνολικά για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες τον Μάιο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 8,1% και διακίνησε 1.139.079 επιβάτες, έναντι 1.054.181 πέρυσι τον ίδιο μήνα.



