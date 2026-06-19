Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση με διεθνή νομιμοποίηση, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιου είδους αποστολή, η οποία όμως θα πρέπει να έχει διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσα από τη συμμετοχή της στην επιχείρηση «Ασπίδες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας τη διατήρηση της ομαλής διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Όπως είπε, στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι να επιστρέψει η περιοχή σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας στη ναυσιπλοΐα, χωρίς περιορισμούς, έκτακτα μέτρα ή επιπλέον επιβαρύνσεις για τα εμπορικά πλοία.

Μείωση άνω των 15 λεπτών σε βενζίνη και ντίζελ

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα.

«Ήδη έχουμε δει μια σημαντική μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ που ξεπερνά τα 15 λεπτά ανά λίτρο», δήλωσε, εξηγώντας ότι απαιτείται ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι η μείωση να αποτυπωθεί πλήρως στην αντλία.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε η πτώση των διεθνών τιμών να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε επίσης ότι όσο υποχωρεί η διεθνής πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θα μειώνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Δύσκολη διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συζητήσεις για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών που ζητούν έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό και εκείνων που εστιάζουν κυρίως στις εθνικές τους εισφορές.

«Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος του έτους, όμως υπάρχουν ακόμα μεγάλες αποστάσεις», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι για την Ελλάδα αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ενώ χαιρέτισε την αύξηση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τη συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κανονισμό επιστροφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη ενεργή πολιτική επαναπροωθήσεων όσων δεν δικαιούνται άσυλο.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι επιστροφές έχουν συμβάλει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται και η δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επανέλαβε ότι βασικός στόχος παραμένει η μείωση των αναχωρήσεων από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Ρωσία – Ουκρανία: «Τον πρώτο λόγο τον έχει το Κίεβο»

Για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση του Κιέβου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι εφόσον χρειαστεί ένας ευρωπαϊκός δίαυλος επικοινωνίας με τη Μόσχα, αυτός θα πρέπει να εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς οι κρίσιμες αποφάσεις για τις κυρώσεις και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ληφθεί συλλογικά από τα 27 κράτη-μέλη.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων. Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά εξετάζει τρόπους αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί στα χερσαία, θαλάσσια και υποβρύχια drones, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα με θετικά αποτελέσματα.