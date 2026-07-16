Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, με την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα να εμφανίζονται ως οι ημέρες με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κολυδάς γράφει:

🎯Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο… pic.twitter.com/E3hfkESiuE — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 16, 2026

«Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περιόδου.

Η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, με τις υψηλότερες τιμές στα 850 hPa να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Η Κυριακή και ιδιαίτερα η Δευτέρα εμφανίζονται ως οι ημέρες με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, της Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση. Από την Τρίτη προς την Τετάρτη η υποχώρηση γίνεται πλέον αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τα βορειοδυτικά προς την περιοχή μας.

Η πτώση δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού. Πρώτα θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση των ensembles είναι κοινή: μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής–Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας».

Για κλοιό έντονης ζέστης έκανε λόγο και ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης. «Τις επόμενες ημέρες περιμένουν να φλερτάρουμε τοπικά ακόμη και με τους 40 ή 41 βαθμούς Κελσίου», σημείωσε. Οι πιο ζεστές ημέρες θα είναι η Κυριακή, η Δευτέρα και πιθανότατα η Τρίτη.

«Στη συνέχεια, ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και βροχές, ακόμη και καταιγίδες», ανέφερε.