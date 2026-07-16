Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κω, έπειτα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικη και στη συνέχεια προέβη σε γενετήσιες πράξεις μαζί της, ενώ εκείνη φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 30χρονος, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Όπως αναφέρεται, ο κατηγορούμενος εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ από την ανήλικη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές, ο 30χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, την ώρα που εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.