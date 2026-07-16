Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει ένα ευρύτερο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες από κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για σειρά στρατιωτικών επιλογών που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την πίεση προς το Ιράν.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η επέκταση των αεροπορικών επιδρομών, η πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για επιχειρήσεις σε ιρανικά νησιά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και ενδεχόμενο πλήγμα σε υπόγεια εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Σχέδια για επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room), όπου εξετάστηκαν επιχειρησιακά σχέδια για πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, καθώς και άλλων στρατηγικών σημείων κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ.

Στη συνάντηση φέρεται επίσης να συζητήθηκε η πιθανότητα βομβαρδισμού του ορεινού συγκροτήματος Pickaxe, το οποίο σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μέχρι σήμερα δεν έχει αποτελέσει στόχο αμερικανικών επιθέσεων.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει η διεύρυνση των αεροπορικών επιχειρήσεων με στόχο επιπλέον στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο διαδοχικά κύματα αεροπορικών επιδρομών, με στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων που σχετίζονται με τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα μάθουμε σύντομα αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε αυτή την υπόθεση με άλλο τρόπο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τη συνέχεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επιβολής ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό εναντίον εμπορικού πλοίου που φέρεται να αγνόησε προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι

Παρά τις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να προκρίνει μια διπλωματική λύση, εφόσον υπάρξει ανταπόκριση από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί τις βασικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, γεγονός που οδηγεί στην αξιολόγηση πιο επιθετικών επιλογών.

Το πολιτικό και στρατιωτικό ρίσκο

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων, καθώς ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Εάν εγκριθούν επιχειρήσεις όπως η κατάληψη του νησιού Χαργκ ή επιθέσεις κατά της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, η κρίση θα μπορούσε να εισέλθει στην πιο επικίνδυνη φάση της, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και καυσίμων, ενώ θα δημιουργούσε και σημαντικό πολιτικό κόστος για την αμερικανική κυβέρνηση ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Οι δύο στόχοι που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο σενάρια που εξετάζονται. Το πρώτο αφορά το υπόγειο συγκρότημα Pickaxe, μια εξαιρετικά οχυρωμένη εγκατάσταση που βρίσκεται δεκάδες μέτρα κάτω από το έδαφος και θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολος στόχος ακόμη και για τις αμερικανικές βόμβες διάτρησης οχυρώσεων.

Το δεύτερο αφορά το νησί Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Παρότι η κατάληψή του θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά τα έσοδα της Τεχεράνης, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι αμερικανικές δυνάμεις στο νησί θα ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Στο τραπέζι φέρονται επίσης να βρίσκονται επιχειρησιακά σχέδια για τα νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλο Τουνμπ και Μικρό Τουνμπ, τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις, ενώ το ενδεχόμενο επιστροφής στη διπλωματική οδό εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό.