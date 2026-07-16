Μια απίστευτη υπόθεση πρωτοφανούς κυνισμού και οδηγικής ασυδοσίας συγκλονίζει τη Βρετανία τις τελευταίες ώρες. Ένας 18χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν ανυπεράσπιστο 84χρονο άνδρα, τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο στην άσφαλτο και λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του για να φάει πίτσα, αδιαφορώντας πλήρως για την τύχη του θύματός του.



Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου στο Ρέντκαρ της Βόρειας Γιορκσάιρ. Ο 18χρονος Σόνι Χόρσφαλ οδηγούσε ένα Audi A4, το οποίο είχε αγοράσει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε πεζός στο σπίτι του.



Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το όχημα χτυπά με σφοδρότητα τον ηλικιωμένο και εξαφανίζεται μέσα σε σπινθήρες.

Δείτε το βίντεο:

Ο νεαρός δεν είχε καν δικαίωμα να οδηγεί, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια, ενώ το όχημα ήταν ανασφάλιστο. Λίγο πριν το τροχαίο, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέβαζε βίντεο στα social media.



Σε ένα από αυτά ακούγεται να λέει: «Μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο», ενώ σε άλλο παραβιάζει φανάρι λέγοντας: «Στο διάολο το κόκκινο φανάρι».

Ο 18χρονος οδηγός

Αντί να καλέσει σε βοήθεια, ο 18χρονος έφυγε και έστειλε ηχητικά μηνύματα σε φίλο του. Σε ένα από αυτά είπε: «Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα, φίλε» και αργότερα: «Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα».



Ο 84χρονος υπέστη πολλαπλά κατάγματα και πλέον κινείται μόνο με περιπατητήρα. Στη συγκλονιστική του κατάθεση στο δικαστήριο τόνισε: «Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμη και όταν περπατώ στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό αυτό δεν μου προκάλεσε μόνο σοβαρούς τραυματισμούς. Μου πήρε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία και, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου».



Ο Χόρσφαλ καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με την Daily Mail, ενώ η ντετέκτιβ Ρέιτσελ Τζόνσον δήλωσε: «Η οδήγηση είναι προνόμιο και ευθύνη, όχι δικαίωμα. Όποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και οδηγεί απερίσκεπτα θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε καταλήξει σε τραγωδία».