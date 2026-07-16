Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα.

Η πρώτη αξιολόγηση της Επιτροπής καλύπτει το διάστημα από τις 12 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου και αφορά τα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισπανία).

Για την Ελλάδα, αναφέρει ότι «τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η χώρα έχει αρχίσει να διορθώνει τις πρακτικές του παρελθόντος, αποδεικνύοντας την ετοιμότητά της να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ευθύνης». Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει «σταθερή δέσμευση» και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προετοιμασία για την εφαρμογή του Συμφώνου, ενώ παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν εκπονηθεί επιχειρησιακές οδηγίες και έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο τεχνικό επίπεδο, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τη σύνδεση των εθνικών της συστημάτων με το νέο Eurodac και έχει αναβαθμίσει τα πληροφοριακά της συστήματα για την καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων και την τήρηση των νέων προθεσμιών.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι, κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του Συμφώνου, οκτώ κράτη-μέλη υπέβαλαν προς την Ελλάδα αιτήματα ή κοινοποιήσεις στο πλαίσιο των νέων κανόνων για τη μεταφορά της ευθύνης εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει την προηγούμενη πρακτική να μην αποδέχεται την ευθύνη στις περιπτώσεις όπου αυτή της αναλογεί βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων και δεν έχει απορρίψει κανένα αίτημα για λόγους που δεν προβλέπονται από τον νέο Κανονισμό.

Για τις υπόλοιπες χώρες που αξιολογήθηκαν, η Επιτροπή αναφέρει ότι στην Κύπρο και την Ισπανία η εφαρμογή των νέων κανόνων κρίνεται ήδη επαρκής, ενώ η Ιταλία έχει προχωρήσει σημαντικά στην προετοιμασία της, αλλά απαιτούνται ακόμη συγκεκριμένα βήματα ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικές οι μεταφορές αιτούντων άσυλο.