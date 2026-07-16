Τη σιωπή της σπάει η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, για τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιμένοντας στην αθωότητά της, ξεκαθαρίζει πως δεν κάνει βήμα πίσω και ανακοινώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές.



Όπως τονίζει, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργημάτων απαντά ηχηρά σε όσους έσπευσαν να παραβιάσουν το τεκμήριο αθωότητας και να την καταδικάσουν προκαταβολικά, συκοφαντώντας και ταπεινώνοντάς την στη συνείδηση των πολιτών.



Η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ την δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου.



Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τους κκ Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο.



Η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της Δικαιοσύνης και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια!

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα, ότι είμαι αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή.



Σήμερα, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών, αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθωότητας να με συκοφαντήσουν, να με ταπεινώσουν και να με καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών, πριν αποφανθεί καν, η ίδια η Δικαιοσύνη…



Εξακολουθώ να θεωρώ, ότι και η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψης μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη.



Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης μου, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα, ότι η αθωότητα μου θα λάμψει οριστικά Ενώπιον της.



Όσοι δε, επιχείρησαν να πλήξουν με σφοδρότητα την προσωπικότητα μου και την πολιτική μου διαδρομή, επενδύοντας στην πολιτική μου εξόντωση, διαψεύδονται ήδη από τα ίδια τα γεγονότα.

Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπεια μου.



Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συγκινητικά πολλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο πλευρό μου, όταν ήταν εύκολο να σιωπήσουν. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η στήριξή τους με κράτησαν όρθια και δυνατή.



Αυτούς κοιτάζω στα μάτια και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν. Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, με την ίδια πίστη στις αρχές και τις αξίες μου και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης των Τρικαλινών πολιτών.»