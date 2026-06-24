Οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν ότι η περίπτωση του Αρίτζ Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ οδεύει προς πλήρη συμφωνία.

Ο ΠΑΟΚ είχε κινηθεί εδώ και μέρες για την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει δώσει το ΟΚ για την απόκτησή του. Οι Ισπανοί επιβεβαίωσαν από την πλευρά τους τα ρεπορτάζ περί προχωρημένων επαφών και ότι το τελικό deal θα έρθει άμεσα, τονίζοντας ότι ο 31χρονος Ισπανός στόπερ δεν ήθελε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα στην Ισπανία πέρα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Βάσκους.

Το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή θα είναι διάρκειας τριών ετών με τον ΠΑΟΚ. Ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει σημαντικές οικονομικές απολαβές.