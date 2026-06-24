Την Πέμπτη η ΕΕΠ (Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου) της ΕΠΟ δεν θα καταπιαστεί μόνο με θέματα που έχουν να κάνουν με τον θεσμό του Κυπέλλου.

Απόφαση για το εάν θα επιστρέψουν στο να σφυρίζουν ντέρμπι ή όχι οι Έλληνες διαιτητές θα ληφθεί την Πέμπτη στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η πρόταση που έχει τεθεί επί τάπητος είναι για Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο και ξένους στο VAR.

Σε περίπτωση που περάσει μία τέτοια απόφαση αυτό θα σημάνει και το τέλος της έλευσης ξένων διαιτητών (ελίτ ή μη) στα μεγάλα ελληνικά παιχνίδια. Κατά τα άλλα στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθούν και ζητήματα που θα έχουν να κάνουν με το Κύπελλο.