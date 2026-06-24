Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ελλάδος, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μία είδηση – «βόμβα» για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Απρόσμενη εξέλιξη στην Εθνική Ελλάδας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, επικοινώνησε την απόφασή του να τεθεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, εκτός υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας. Στον επίσημο λογαριασμό του, τον οποίο «ενεργοποίησε» μετά από καιρό, στάθηκε σε οικογενειακούς λόγους. Πιο αναλυτικά:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένεια μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξη μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και τις φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας».