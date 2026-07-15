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Ένας άνθρωπος και ένας σκύλος έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την βύθιση σκάφους κοντά στο νησί Αλκατράζ, ανοικτά του Σαν Φρανσίσκο, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 16 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τη θάλασσα.

Αρχικά το περιστατικό είχε δηλωθεί ως πυρκαγιά σε σκάφος, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν αργότερα ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις φωτιάς.

Σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι. Ένας από τους διασωθέντες δέχθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ όλοι όσοι ανασύρθηκαν από το νερό μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Gashouse Cove.

Ο υπολοχαγός της Πυροσβεστικής Μαριάνο Ελίας περιέγραψε το σκάφος ως πλωτό αναψυχής τύπου pontoon, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 600 γιάρδων από το Αλκατράζ όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Πυροσβεστική του Όκλαντ και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος βυθίστηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ήταν ιδιωτικό ή επαγγελματικό.