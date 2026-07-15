Ένας άνθρωπος και ένας σκύλος έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την βύθιση σκάφους κοντά στο νησί Αλκατράζ, ανοικτά του Σαν Φρανσίσκο, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

🚨Newest information: One person is dead after a 20 foot boat reportedly caught fire and has since sunk, in the #SanFrancisco Bay Tuesday afternoon, triggering a large-scale search and rescue response.



The incident occurred in the waters between the Golden Gate Bridge and… https://t.co/RBrnY7qetJ pic.twitter.com/wU9cPjWKkF — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) July 15, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 16 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τη θάλασσα.

Αρχικά το περιστατικό είχε δηλωθεί ως πυρκαγιά σε σκάφος, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν αργότερα ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις φωτιάς.

WATCH: 17 rescued, 1 missing after boat catches fire near Alcatraz Island in San Francisco pic.twitter.com/ciVI5Mix8D — Rapid Report (@RapidReport2025) July 14, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι. Ένας από τους διασωθέντες δέχθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ όλοι όσοι ανασύρθηκαν από το νερό μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Gashouse Cove.

One person died and another remained missing Tuesday after a boat carrying 19 people exploded and sank near Alcatraz Island, according to officials at the scene.



📷️: Minh Connors/S.F. Chronicle pic.twitter.com/FdaDvb7HcW — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) July 15, 2026

Ο υπολοχαγός της Πυροσβεστικής Μαριάνο Ελίας περιέγραψε το σκάφος ως πλωτό αναψυχής τύπου pontoon, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 600 γιάρδων από το Αλκατράζ όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Report: Emergency crews rescued 17 people after a boat caught fire near Alcatraz Island in San Francisco.



Several people were injured in the incident. pic.twitter.com/xbban7rrgA — Global Report (@GlobalReport__) July 14, 2026

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Πυροσβεστική του Όκλαντ και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος βυθίστηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ήταν ιδιωτικό ή επαγγελματικό.